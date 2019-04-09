Що було в попередніх сезонах "Гри престолів": короткий зміст

До виходу першої серії восьмого сезону культового серіалу "Гра престолів" залишилися лічені дні, але не у всіх вистачає часу освіжити в пам'яті все, що сталося.

OBOZREVATEL коротко зібрав основні моменти попередніх сезонів найочікуванішої стрічки, щоб підготувати читачів до старту.

Перший сезон

Лорд Вінтерфелла Еддард Старк стає правицею короля, свого давнього друга Роберта Баратеона, і забирає дочок Арью та Сансу в Королівську гавань. Попередній правиця Джон Арен погано закінчив, дізнавшись щось дуже важливе.

Один з молодших синів Бран побачив любовні втіхи королеви Серсі Ланністер із братом-близнюком Джеймі, за що останній виштовхує хлопчика з верхівки вежі, той стає калікою.

Кейтілін захоплює Тіріона в полон і везе його в замок до сестри для правосуддя, підозрюючи його в замаху на сина. Сама винна в подальшій війні! Тим більше, що Тіріона відпустять після суду двобоєм.

У Королівській гавані Еддард занурюється у вир інтриг і дізнається головну таємницю, за що позбавляється голови на очах у дочок. Арья збігає з міста.

Візеріс Таргаріен видає сестру Дейенеріс заміж за Кхала Дрого, щоб повернути собі трон. Вона вагітніє, але втрачає сина і чоловіка через довіру Мейги (відьмі). Зате з яєць вилуплюються дракони! Робб Старк йде війною на Ланністерів. Джон Сноу йде в Нічну варту.

Другий сезон

Сім Королівств занурюються в громадянську війну. На престол зійшов старший син Серсі Джоффрі. Брати Роберта Ренлі та Станніс Баратеони мають претензії на престол, причому останній – на законних підставах. Він заручається підтримкою червоної жриці, а його тінь вбиває брата.

Робба Старка проголосили королем Півночі. Поки він воює на півдні, на його землі поклав око Бейлон Грейджой із Залізних островів. До слова, його синок Теон зраджує Робба і захоплює Вінтерфелл, вбиваючи двох хлопчиків, щоб всі думали, що це Бран і Ріккон. Джеймі Ланністер виявляється в полоні у "молодого вовка". Пізніше Кейтілін відпускає його, доручаючи Бриенні Тарт довести до Королівської гавані в обмін на дочок.

У Ессосі залишки кхаласара Дейенеріс знайшли притулок в багатому місті Кварт, правителі якого хочуть забрати драконів. Народжена бурею жорстко розправляється з кривдниками.

Тайвін Ланністер переломив хід битви у Чорноводної, намагається зміцнити владу внука Джоффрі і виграти для нього війну П'ятьох Королів.

За Стіною загін Нічної варти дізнається про великі збори здичавілих, які хочуть вижити, коли мертві почнуть свій наступ.

Третій сезон

Робб Старк втрачає частину війська через страту одного зі своїх прапороносців – Карстарка. Він приймає умови Фреїв і вмовляє свого дядька Едмура Таллі одружитися на Рослин Фрей – доньці лорда Волдера. Лорд Вінтерфелла відправляється в Близнюки на весілля, проте потрапляє в пастку – його зраджує будинок Фреїв і Болтонів, які підло вбивають самого Короля Півночі, його вагітну дружину, матір і вирізують його військо. Цей епізод отримав назву "Червоне весілля".

На півночі Джон Сноу під час вилазки за Стіну намагається приховувати свої цілі від Короля за Стіною Манса Рейдера. Намагаючись втертися йому в довіру, він порушує свою клятву зі здичавілою Ігрітт, а також повідомляє Тормунду про слабкі місця Стіни, щоб той зміг перелізти через неї разом зі своїм загоном і Сноу, щоб атакувати Нічну варту з південного боку Стіни.

Дейенеріс відправляється в бухту работорговців у пошуках власної армії. Вона намагається купити близько восьми тисяч Бездоганних – абсолютно слухняних воїнів, які не відчувають болю і страху. Дейенеріс погоджується купити їх всіх в обмін на найбільшого дракона – Дрогана. У підсумку вона знищує работорговця і звільняє рабів.

Четвертий сезон

Ланністери готують весілля Джоффрі і Маргеррі Тірел, попутно видавши заміж за Тіріона Сансу. На королівському весіллі Джоффрі принижує карлика. В результаті відбувається найочікуваніша смерть сезону! Джоффа отруїли вином, він задихається і синіє прямо на руках Серсі. Тіріона кидають до в'язниці, а Санса примудряється втекти. Королем стає Томен.

На суді за життя Тіріона залишається без голови "Червоний змій Дорна" Оберін в двобої з Горою. Останній вмирає від отрути, але Серсея вирішила воскресити велетня. Тим часом Тіріону допомагають втекти, і він вбиває Тайвіна.

Джон повертається на Стіну. Вартові під час битви зі здичавілими здобувають перемогу. А за армією Манса прямують білі блукачи.

Дейенеріс має намір захопити Міерін, де вона збирається отримати достатню кількість кораблів, щоб доплисти до Вестеросу і захопити залізний трон.

П'ятий сезон

Мізинець видає Сансу за бастарда Русе Болтона, і той починає з неї знущатися. У підсумку вона біжить з Теоном (смердючкою). Томен одружується на Маргеррі, через що Серсея втрачає контроль над престолом. Королева-мати укладає союз з Його-Воробейшеством, в результаті чого Лорас і Маргеррі опиняються у в'язниці. А слідом за ними і сама Серсея.

Дейенеріс править Міеріном, але багатьом не подобаються її методи. Вона приймає Тіріона своїм правицею, Джораха виганяє за зраду і стає жертвою Синів Гарпії. У підсумку "мати драконів" відлітає на драконі, після чого її захопить кхалассар.

Тим часом Джон на стіні стає командувачем Нічної варти. Він відправиться в Суворий будинок, щоб врятувати здичавілих від білих блукачів. У смертельній битві у армії мертвих буде велике поповнення. На Стіні група заколотників вбиває Джона.

Шостий сезон

Арья Старк в Браавосі пізнає таємниці безликих. Її позбавляють зору за проступок, після чого бродяжка починає її катувати. Арья здобуває перемогу і стає безликою. Вона відправиться до Вестеросу і виріже будинок Фреїв за "червоне весілля".

За Стіною триокий ворон робить із Брана Старка свого наступника і вчить його управляти силами. Тим часом, Джон воскреснув! Він карає клятвопорушників і відправляється з Сансою відвойовувати будинок разом зі здичавілими.

Серсея переживає приниження дорогою сорому до замку. Королева-мати спалить Септу з Маргеррі, Його Воробейшеством і придворними диким вогнем, через що Томен "вийде" з вікна.

Дейенеріс в Дош Кхалін спалює Кхалів і демонструє знову, що вона неопалима. З армією дотракійцев вона повертається до Міеріну. Яра і Теон приєднуються до "матері драконів".

Джон в "битві бастардів" розгромить армію Болтона і відвоює Вінтерфелл, а Санса згодувати свого чоловіка Рамсі його ж псам. Бран дізнається таємницю походження Джона – він син Ліани Старк і Рейгара Таргаріена, тобто законний спадкоємець престолу.

Сьомий сезон

Джон відправляється до "матері драконів", щоб заручитися її підтримкою в битві з мертвими і зібрати обсидіан на Драконячому камені. Він відправляється за Стіну, щоб привести мертвого в Королівську гавань як доказ. Дейенеріс на драконі врятує загін божевільних і втратить одного з драконів, який стане "ручним псом" Короля Ночі.

Арья відправляється до Вінтерфеллу, де залишилася Санса з Мізинцем, який намагається нацькувати сестер одна на одну. Арья переріже йому горлянку. Там же вони зустрічаються з Браном, який остаточно став триоким вороном.

Дейенеріс розгромить на драконах армію Джеймі. У Королівській гавані відбудеться велика рада всіх воюючих сторін, де буде представлений "живий мрець". Серсея за закритими дверима пообіцяє Тіріону підтримку в битві з Королем Ночі, але це буде обман.

Джон з Дейенеріс відправляться до Вінтерфеллу, на борту корабля між ними відбудеться секс. Тим часом Король Ночі дістався зі своєю армією до Стіни і зруйнував її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра заключного сезону серіалу HBO "Гра престолів".

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