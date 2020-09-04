Що буде з серіалом "Вороніни" після смерті Клюєва: продюсер дав пояснення

Генеральний директор російського каналу СТС, продюсер В'ячеслав Муругов розповів, що серіал "Вороніни", в якому в одній з головних ролей знімався Борис Клюєв, планували продовжити. За його словами, смерть актора позначиться на долі проєкту.

За словами Муругова, ситком про сім'ю Вороніних був брендоутворюючим проєктом. Канал не планував остаточно закривати серіал і збирався зняти ще два сезони стрічки, пишуть "Дни.ру"

Він також додав, що переговори про виробництво нових частин серіалу "Вороніни" були призначені саме на 1 вересня – день, коли помер Борис Клюєв. Зараз їх відклали на невизначений час.

Актори серіалу "Вороніни" Борис Клюєв та Ганна Фроловцева. Одна хвилина

"Для нас це велика втрата. Всі причетні до створення стрічки дуже переживають через те, що трапилося. Думати про справи поки ніхто не може. Тому, що буде далі з проєктом, ми будемо вирішувати потім. Зараз головне питання – якось подумки і фізично допомогти рідним і близьким Клюєва", – поділився Муругов.

Він також підкреслив, що саме акторська діяльність могла погіршити перебіг хвороби Бориса Клюєва. Актор боровся з онкологією, яку діагностували йому в 2018 році. Незважаючи на важку хворобу, він не припиняв зніматися і грати спектаклі в театрі.

Відзначимо, в популярному російському серіалі "Вороніни" Борис Клюєв грав одну з головних ролей – Миколи Петровича Вороніна. Серіал вперше вийшов на екрани в 2009 році на каналі СТС. У 2019 актори та творці повідомили про закриття проєкту.

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