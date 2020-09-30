Британский комик Саша Барон Коэн втайне ото всех снял новую часть нашумевшей комедии "Борат". В новом фильме казахскому журналисту покажется, что он стал известным. Поэтому он будет маскироваться под других людей, чтобы и дальше троллить известных личностей. Это у него получается действительно классно!

Также Гильдия сценаристов США опубликовала полное название фильма — "Борат 2: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаэлу Пенсу на благо недавно униженного народа Казахстана". Однако через пару часов запись пропала с официального сайта организации. Странно-странно...

По информации инсайдеров, в комедии будут показаны известные политики. Среди возможных камео называют того же Майкла Пенса (вице-президента США) и советника Дональда Трампа Руди Джулиани. Именно поэтому комедия выйдет незадолго до президентских выборов в Америке. И по всей видимости, чья-то карьера в политике накроется медным тазом.

Мало того, что Коэн привлек средства и организовал съемки, так он еще и провел тестовые показы фильма! Среди прочего, ленту увидели представители крупных кинокомпаний и потоковых сервисов. Вполне возможно, что "Борат 2" может появиться на платформе Netflix.

А пока решается доля нового великого кинохита, предлагаем посмотреть фэнтезийный фильм Джеймса Бобина и Тима Бертона "Алиса в Зазеркалье". Там Саша Барон Коэн играет хозяина Хроносферы — Время.

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