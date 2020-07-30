"Санта-Барбарі" – 36 років: як змінилися і постаріли зірки серіалу. Фото
Рівно 36 років тому, 30 липня 1984 года, на американському каналі NBC вперше було показано серіал "Санта-Барбара". Мильна опера, що транслювалася в США до 1993 року, налічує 2 тисячі 137 серій.
Історія про життя багатої родини Кепвеллів свого часу завоювала любов домогосподарок в десятках країнах світу. До річниці виходу серіалу OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінилися актори з "Санта-Барбари".
Сісі Кепвелл – Джед Аллан
Актор помер 9 березня 2019 року. Йому було 84.
Іден Кепвелл – Мерсі Уолкер
58 років
Джулія Уейнрайт-Кепвелл – Ненсі Лі Гран
64 роки
Келлі Кепвелл – Робін Райт
54 роки
Круз Кастільо – Адольфо Мартінес
71 рік
Мейсон Кепвелл – Лейн Девіс
69 років
Мейсон у дитинстві – Леонардо Ді Капріо
45 років
Софія Кепвелл – Джудіт МакКоннелл
76 років
Лайонел Локрідж – Ніколас Костер
86 років
Тед Кепвелл – Тодд Маккі
56 років
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