"Санта-Барбарі" – 36 років: як змінилися і постаріли зірки серіалу. Фото

Рівно 36 років тому, 30 липня 1984 года, на американському каналі NBC вперше було показано серіал "Санта-Барбара". Мильна опера, що транслювалася в США до 1993 року, налічує 2 тисячі 137 серій.

Історія про життя багатої родини Кепвеллів свого часу завоювала любов домогосподарок в десятках країнах світу. До річниці виходу серіалу OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінилися актори з "Санта-Барбари".

Сісі Кепвелл – Джед Аллан

Актор помер 9 березня 2019 року. Йому було 84.

Джед Аллан помер в 2019 році

Іден Кепвелл – Мерсі Уолкер

58 років

Мерсі Уолкер в молодості і зараз Фото: championat.com

Джулія Уейнрайт-Кепвелл – Ненсі Лі Гран

64 роки

Ненсі Лі Гран в молодості і зараз

Келлі Кепвелл – Робін Райт

54 роки

Робін Райт в молодості і зараз

Круз Кастільо – Адольфо Мартінес

71 рік

Адольфо Мартінес в молодості і зараз

Мейсон Кепвелл – Лейн Девіс

69 років

Лейн Девіс в молодості і зараз

Мейсон у дитинстві – Леонардо Ді Капріо

45 років

Леонардо Ді Капріо в дитинстві і зараз

Софія Кепвелл – Джудіт МакКоннелл

76 років

Джудіт МакКоннелл в молодості і зараз Фото: 24smi.org

Лайонел Локрідж – Ніколас Костер

86 років

Ніколас Костер в серіалі "Санта-Барбара" і зараз

Тед Кепвелл – Тодд Маккі

56 років

Тодд Маккі в молодості і зараз Фото: Pinterest

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