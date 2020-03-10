"Прощавай, Вася!" Куди пропав рудий хуліган з "Єралашу" і чому не склалася його доля

На запаморочливо смішних історіях зі знаменитого "Єралашу" виросло кілька поколінь. Глядачі старшого покоління добре пам'ятають рудоволосого хулігана Васю з "Єралашу", від якого страждали однокласники і вчителі.

Цього незабутнього персонажа в сімдесятих зіграв юний Паша Степанов, який виконав роль в 22-му епізоді "Єралашу" і протримався в кіножурналі довше інших колег. Як склалася його доля далі — в нашому матеріалі.

Як Степанов потрапив в "Єралаш"?

Зірка "Єралашу" - уродженець Ленінграду. Його батьки не мали ніякого відношення до акторської професії. Вони були звичайними радянськими людьми. Пізніше сім'я Степановим оселилася в Москві, що докорінно змінило подальше життя хлопчика.

Мама відвела непосидючого сина в театральну студію. Інакше у неї не виходило впоратися з занадто енергійною дитиною. Там на Пашу звернули увагу кінематографісти, які шукали хлопчика на невелику роль в картину "Як стати чоловіком". Так шестирічний Степанов вперше потрапив в кіно. Після чого юного актора покликали зніматися в "Єралаш" практично без проб.

"Прощай, Вася!"

Коли підлітку виповнилося одинадцять років, йому дали головну роль усього життя. Рудоволосий хуліган і прогульник Вася став справжньою зіркою екрану. Епізод з його участю вперше показали в 1979 році. У ньому героя Степанова "почесно" проводжають в іншу школу. Його змучені однокласники і вчителі з полегшенням зітхають і разом кричать: "Прощавай, Вася!". Ця фраза розійшлася по всіх школах Радянського Союзу і стала крилатою.

В "Єралаш" Степанов знімався до 2013 року. Також його можна побачити в кінострічках "А до нас цирк приїхав", "Міняю собаку на паровоз" і інших.

Доросле життя

Після закінчення школи Павло мріяв вступити до театрального училища, але провалився на вступних іспитах. Потім на нього чекала служба в армії. Він потрапив на два роки в Казахстан. Повернувшись додому, Степанов вирішив не випробовувати долю двічі і став студентом політехнічного інституту.

Пізніше вітчизняні режисери запрошували Павла в свої фільми, але він в основному грав епізодичних персонажів. Глядачам запам'ятався його комірник з "Дальнобойщиков", даішник з "Гарячих новин" і Федька з "Тайн палацових переворотів".

Дочка-принцеса

Особисте життя в Степанова склалася вдало. Павло щасливий зі своєю дружиною і дочкою Дашею, яка брала участь у кастингах кіножурналу "Єралаш", але піти по стопах свого знаменитого батька у дівчинки не вийшло. Вона не пройшла проби. На відміну від хуліганський зовнішності Павла, його дочка – мила принцеса.

Реальність і мрії

В даний момент місцем роботи Степанова є московський "Президент-готель", де він обслуговує і ремонтує радіотехніку. Павло каже, що до нього і зараз підходять люди і просять сфотографуватися, а при розставанні кажуть крилату фразу "Прощай, Вася!".

Степанов мріє про роль в хорошій і добрїй історії. Зараз він цілком міг би стати казковим лісовиком в кіно. Павло вважає, що сучасні режисери не вміють знімати дитячі фільми, як це робив, наприклад, Олександр Роу – класик вітчизняної кіноказки. Цілком можливо, що ми ще побачимо Степанова в нових ролях, а його заповітна мрія збудеться.

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