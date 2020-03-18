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18 березня • оновлено в 12:48
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Розлучилися з чоловіками: як склалася доля близнят Ольги і Тетяни Арнтгольц після "Простих істин"

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Російські актриси, сестри-близнючки Ольга і Тетяна Арнтгольц 18 березня відзначають свій день народження.

Так, їм обом виповнюється по 38 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує згадати, чим відомі зірки російського кіно і як вони виглядають зараз.

Ольга і Тетяна Арнтгольц

Ольга і Тетяна Арнтгольц

24smi.org

Ольга і Тетяна Арнтгольц народилися 18 березня 1982 року в Калінінграді, в родині акторів. Тетяна на двадцять хвилин старша за Ольгу, близнючок назвали на честь Тетяни і Ольги Ларіних з роману "Євгеній Онєгін" Олександра Пушкіна.

2003 року сестри Арнтгольц закінчили Вище театральне училище (інститут) імені Щепкіна.

Ольга і Тетяна Арнтгольц в юності

Ольга і Тетяна Арнтгольц в юності

24smi.org

Відомими Тетяна і Ольга Арнтгольц стали після зйомок у культовому підлітковому серіалі "Прості істини", що вийшов на російському телебаченні в 1999 році.

Тетяна зіграла в серіалі роль Каті Трофімової, в Ольга Арнтгольц – її сестри Маші. Яскраві близнючки сподобалися глядачам і стали кумирами підлітків.

Тетяна Арнтгольц в серіалі "Прості істини"

Тетяна Арнтгольц в серіалі "Прості істини"

Ольга Арнтгольц в серіалі "Прості істини"

Ольга Арнтгольц в серіалі "Прості істини"

Після "Простих істин" вони брали участь у багатьох інших проектах, зараз сестри продовжують грати в театрі і зніматися в кіно. Так, в 2018-2019 роках Тетяна Арнтгольц знялася в комедії "Нова людина", а Ольга Арнтгольц – в фільмі "Ким ми не станемо".

У обох актрис за плечима – по розлученню. Ольга Арнтгольц була одружена з актором Вахтангом Берідзе. У 2013 році у них народилася донька Анна, а 2015-го подружжя розлучилося. У 2016 році Ольга народила сина Якима, батьком якого називають режисера Дмитра Петруня.

Ольга Арнтгольц у фільмі "Ким ми не станемо"

Ольга Арнтгольц у фільмі "Ким ми не станемо"

Тетяна Арнтгольц була одружена з актором Іваном Жидковим, в 2009 році у них народилася донька Марія. Влітку 2013 року пара розлучилася.

З 2018 року вона зустрічається із зіркою серіалу "Кухня" Марком Богатирьовим.

❤️

Допіс, Поширення Оля Арнтгольц (@oarntgolts)

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ведуча "Орла і решки" Жанна Бадоєва живе після розлучення.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Росія
Теги
Відносини розлучення фотографии актриса люди шоу-бизнес шоу зірки серіал кіно
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