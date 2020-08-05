Розкрито таємний сенс трилогії "Матриця"

Юля Ухіна Кіно 20:41, 5.08.2020

Режисерка Ліллі Вачовські підтвердила фанатську теорію про те, що трилогія "Матриця" присвячена трансгендерам та гендерній ідентичності.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі Netflix Film Club (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я рада, що люди говорять про фільми "Матриця" через призму трансгендерності. Мені подобається, що ці стрічки виявилися близькими трансперсонам, які підходять до мене і кажуть про те, як ці фільми врятували їм життя... Це була наша початкова концепція, але світя маю на увазі кінокомпаніїтоді ще не були готові до такого", – зізналася Ліллі.

Розкрито таємний сенс трилогії "Матриця" (фото – Warner Bros/Village Roadshow Pictures)

"Матриця" – трилогія науково-фантастичних фільмів, що виходили з 1999 по 2003 рік. У ній розповідається про боротьбу людей, що вижили після загибелі людської цивілізації, з розумними машинами. Трилогія зібрала у світовому прокаті 1,6 млрд доларів. Режисерами виступили брати Лоуренс та Ендрю Вачовські, які потім змінили стать і стали Ланою й Ліллі Вачовські.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кінокартина "Геть" режисера Джордана Пила стала лідером рейтингу найкращих фільмів жахів останнього десятиліття.

Коментувати
Кіно

Дивіться також

Загибель ІЛ-76 над Луганськом: експертиза визнала вину генерала Назарова

Суд Києва попросили анулювати партію "Слуга народу"

Швеція вистояла проти COVID-19 без карантину: у чому секрет країни і чи варто Україні повторити досвід

На Закарпатті "Слуга народу" осоромилася передвиборчим білбордом із помилками. Фото

Терористи на Донбасі вночі обстріляли ЗСУ з гранатомета