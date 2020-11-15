Розкрито секрет, як Трамп з'явився в "Один вдома 2"

Поява чинного президента США Дональда Трампа в епізоді фільму "Один вдома 2" в 1992 році відбулася через ультиматум, поставлений знімальній групі.

Як розповів виданню Insider режисер стрічки Кріс Коламбус, Трамп змусив взяти його у фільм.

За його словами, знімальна група домовилася про зйомки в лобі нью-йоркського готелю "Плаза", який у той час належав Трампу. До того ж підприємець заявив, що дозволить їм знімати, тільки якщо його візьмуть в епізод.

Під час монтажу Коламбус вирішив залишити Трампа у фільмі, оскільки вважав, що це сподобається глядачам.

Нагадаємо, у 2017 році актор Метт Деймон розповідав, як режисер Мартін Брест додав у сценарій фільму "Запах жінки" момент із Трампом.

"Потрібно було витратити годину робочого дня на ідіотську сцену: Дональд Трамп з'являється в кадрі й Аль Пачіно говорить: "Здрастуйте, містер Трамп!" – потрібно було обов'язково називати його по імені – а потім він йде", – пояснив Деймон.

За його словами, у багатьох фільмах Трампа знімали заради дозволу на зйомку, а потім просто вирізали сцену. Однак в "Один вдома 2" її вирішили залишити.

Крім фільму Коламбуса, Трамп з'являвся в ролі самого себе в таких фільмах 1990-х, як "Компаньйон", "Любов з повідомленням", "Маленькі негідники", "Зразковий самець", "Едді". Також він знявся в камео в серіалах "Секс і місто", "Принц з Беверлі-Хіллз", "Непередбачувана Сьюзан", "Кручене місто" і "Няня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася повна добірка ролей Трампа.