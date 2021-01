Розкрито гонорари зірок "Секс і місто" за зйомки в продовженні

Виконавиці головних ролей серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Синтія Ніксон отримають по мільйону доларів за кожен епізод продовження телешоу.

Гонорари актрис розкрив Variety з посиланням на джерела. Зазначається, що сиквел буде складатися з десяти серій, отже, кожна актриса заробить на проєкті по десять мільйонів доларів. Паркер, Ніксон і Девіс також виступили виконавчими продюсерками телешоу.

Кадр із серіалу "Секс і місто" bhub.com.ua

Продовження отримало назву And Just Like That ("А потім"). Воно буде присвячено стосункам героїнь оригінального серіалу Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер), Шарлотти Йорк (Крістін Девіс) і Міранди Хоббс (Синтія Ніксон). Актриса Кім Кетролл, яка виконала роль Саманти Джонс, не братиме участі у зйомках.

Кадр із серіалу "Секс і місто" pinterest.com

Нагадаємо, "Секс і місто" – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали перший тизер до популярного серіалу "Секс і місто", який знову повертається на екрани. Дата прем'єри поки невідома.