Розкрито гонорари зірок "Секс і місто" за зйомки в продовженні

Виконавиці головних ролей серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Синтія Ніксон отримають по мільйону доларів за кожен епізод продовження телешоу.

Гонорари актрис розкрив Variety з посиланням на джерела. Зазначається, що сиквел буде складатися з десяти серій, отже, кожна актриса заробить на проєкті по десять мільйонів доларів. Паркер, Ніксон і Девіс також виступили виконавчими продюсерками телешоу.

Продовження отримало назву And Just Like That ("А потім"). Воно буде присвячено стосункам героїнь оригінального серіалу Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер), Шарлотти Йорк (Крістін Девіс) і Міранди Хоббс (Синтія Ніксон). Актриса Кім Кетролл, яка виконала роль Саманти Джонс, не братиме участі у зйомках.

Нагадаємо, "Секс і місто" – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали перший тизер до популярного серіалу "Секс і місто", який знову повертається на екрани. Дата прем'єри поки невідома.