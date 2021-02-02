Розкрито головні секрети зйомок сексуальних сцен у серіалах "Бріджертони" і "Нормальні люди"

Софія Ковнір Кіно 19:32, 2.02.2021 Оновлено: 19:32, 2.02.2021

Координатори, з якими консультувалися під час зйомок серіалів "Бріджертони" і "Нормальні люди" щодо сексуальних сцен, розповіли, у чому успіх зняття таких кадрів.

Як виявилося, на зйомках повинні бути присутні кілька важливих речей. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Так, за словами координаторів, вони завжди стежать за тим, щоб актори були повністю одягнені в білизну тілесного кольору, а також у них повинні бути присутні м'ятні цукерки, щоб забезпечити свіжий подих.

Крім того, під час зйомок інтимних сцен повинні бути грілки, щоб зігрівати акторів між дублями.

Кадр із серіалу "Бріджертони"
Daily Mail

Також завжди є спрей з мінеральною водою і гліцерин, щоб створити ефект крапель поту. Координатори відзначили, що в їх сумках присутня білизна без бретелей, яка прилипає до тазу актора, утримуючи частини тіла на своїх місцях.

Кадр із серіалу "Нормальні люди"
Daily Mail

Нагадаємо, що раніше серіал "Бріджертони" став найпопулярнішою стрічкою Netflix, встановивши абсолютний рекорд переглядів для цього стримінгового сервісу. Так, за перші 28 днів після прем'єри його подивилися більше 82 мільйонів глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор розповіла, як знімалися сцени сексу у стрічці.

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