Російський фільм "Воротар галактики" рознесли в мережі: що не сподобалося глядачам

У мережі з'явився трейлер російського фантастичного фільму "Воротар галактики". Користувачі мережі не оцінили ролик і залишили безліч негативних коментарів.

Відповідне відео розмітили на YouTube-каналі "Кінокомпанія СТВ". За сюжетом у далекому 2071 році над покритою джунглями Москвою, жителі якої так і не змогли оговтатися від глобальних природних катаклізмів, височить величезний інопланетний корабель. Це стадіон, на якому проходять змагання, які віддалено нагадують сучасний футбол, але тільки на неймовірно великих швидкостях. За матчами стежить вся галактика. Космобол обожнюють всі, крім Антона, звичайного хлопця, який усього лише мріє знайти роботу, щоб допомогти родині. Але одного разу у нього виявляють надздібності та приймають у збірну. Він іще не здогадується, яка роль приготована йому долею в цьому матчі і що фінальна гра стане битвою за Землю (ролик дивіться нижче).

Фільм "Воротар галактики" рознесли в мережі (фото – filmpro.ru)

Зазначимо, що "Воротар галактики" вийде на великих екранах 27 серпня. Раніше фільм двічі переносили, спочатку прем'єра повинна була відбутися в січні 2019 року, а після – в жовтні.

У мережі з'явився трейлер "Воротаря галактики" (фото – kino-teatr.ru)

Трейлер після публікації почали критикувати коментатори. Хтось помітив у фільмі "Ворота Галактики" запозичені ідеї та образи з голлівудських фільмів, інші відзначили погану акторську гру.

Крім того, коментатори заявили, що не розуміють, на що були витрачені 15 млн доларів, які виділив "Фонд Кіно" на виробництво кінокартини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розкритикували трейлер до російської версії фільму "Чорнобиль. Безодня".