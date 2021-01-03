Романтичні фільми, які зігріють у зимовий вечір: топ-10

Якщо ви не знаєте, як провести холодний зимовий вечір, то перегляд романтичних фільмів точно прикрасить ваш час. Виберіть вподобану кінострічку, запасіться смаколиками та в обнімку з другою половинкою насолоджуйтеся цим періодом.

OBOZREVATEL зробив добірку найпопулярніших фільмів для романтичного вечора, які точно сподобаються вам та вашій коханій людині. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

Наречений напрокат

Шалена Дарсі і сором'язлива Рейчел дружать з дитинства. В університеті Рейчел знайомиться з красенем Дексом, разом із ним готується до іспитів, однак на вечірці з приводу успішного складання дівчина знайомить однокурсника зі своєю подругою. А Дарсі відразу ж запрошує Декса на побачення...

Політ додому

Історія про Коліна та Ізабель. Багатий арабський шейх, один із тих, хто може стати клієнтом Коліна, – великий шанувальник голубів. Він уже намагався купити голуба-чемпіона з Фландрії, але господар птаха Йос впе'рто відхиляє всі його пропозиції. Намагаючись залучити бізнес шейха на свою сторону, Колін пропонує укласти угоду...

Тіні на сонці

Молодий редактор великого Лондонського книжкового видавництва Джеремі Тайлер отримує завдання – розшукати в Італії колись відомого письменника Уелдона Періша і підписати з ним контракт на нову книгу. Тайлер з натхненням береться за це завдання, адже Уелдон Періш – його улюблений письменник.

Прянощі і пристрасті

Мумбаї, Індія. Ресторан, яким керує батько і глава сім'ї, зруйнований засмученим натовпом після виборчого спору. Батько спішно виводить гостей, однак у вогні гине його дружина і мати сімейства. У пошуках притулку в Європі, сім'я осідає в Лондоні, після чого вони виявляють, що нове місце проживання погано підходить для будівництва ресторану. Після цього вони відправляються в континентальну Європу.

Вишенька на новорічному торті

Аманда впевнена – з чоловіками завжди все занадто складно! Її подруга вважає, що Аманді час стати розсудливою і зробити, нарешті, остаточний вибір, а психоаналітик ставить їй невтішний діагноз: "Мадам-катастрофа", яка вбиває всі свої романи...

Обіцяти – не означає одружитися

Фільм являє собою історії кількох молодих людей, що живуть в Балтіморі. Їм від 20 до 30 років, і всі вони хочуть одного – знайти любов. Одні сходяться, інші розлучаються, треті намагаються знайти золоту середину...

Як усе заплутано

Джейн, мати трьох дорослих дітей, має свій ресторан у Санта-Барбарі. Через 10 років після розлучення у неї дружні стосунки зі своїм колишнім чоловіком, адвокатом Джейком, у якого тепер молода дружина – Агнеса...

Між нами гори

Бен і Алекс, вцілілі після авіакатастрофи, повинні знайти спільну мову, щоб вижити в екстремальних умовах далеких засніжених гір. Коли вони розуміють, що на допомогу їм ніхто не прийде, вони змушені відправитися в небезпечну подорож довжиною в сотні кілометрів...

Як вийти заміж за мільярдера

19-річна дівчина на ім'я Кім Меттьюс отримує роботу на один сезон на дорогому альпійському курорті. Незабаром вона розуміє, що опинилася не в своєму середовищі. Потім вона відкриває для себе сноубординг. Володіючи неабияким талантом, незабаром вона починає готуватися до змагань, що завершують сезон...

Остання відпустка

Сором'язлива продавщиця Джорджія Берд із Нового Орлеану мріє про краще життя: відкрити свій ресторан, побувати на курорті, усе це вона фіксує в альбомі "Можливості". Фліртуючи зі своїм колегою Шоном Вілльямсом, вона ударяється головою і Шон відносить її лікарю Гупті, який робить їй томографію мозку і виявляється, що через смертельну хворобу дні її полічені...

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо різдвяні фільми для підняття настрою.