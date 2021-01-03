Романтичні фільми, які зігріють у зимовий вечір: топ-10

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
3,1 т.
Романтичні фільми, які зігріють у зимовий вечір: топ-10

Якщо ви не знаєте, як провести холодний зимовий вечір, то перегляд романтичних фільмів точно прикрасить ваш час. Виберіть вподобану кінострічку, запасіться смаколиками та в обнімку з другою половинкою насолоджуйтеся цим періодом.

OBOZREVATEL зробив добірку найпопулярніших фільмів для романтичного вечора, які точно сподобаються вам та вашій коханій людині. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

Наречений напрокат

  • Шалена Дарсі і сором'язлива Рейчел дружать з дитинства. В університеті Рейчел знайомиться з красенем Дексом, разом із ним готується до іспитів, однак на вечірці з приводу успішного складання дівчина знайомить однокурсника зі своєю подругою. А Дарсі відразу ж запрошує Декса на побачення...

Політ додому

  • Історія про Коліна та Ізабель. Багатий арабський шейх, один із тих, хто може стати клієнтом Коліна, – великий шанувальник голубів. Він уже намагався купити голуба-чемпіона з Фландрії, але господар птаха Йос впе'рто відхиляє всі його пропозиції. Намагаючись залучити бізнес шейха на свою сторону, Колін пропонує укласти угоду...

Тіні на сонці

  • Молодий редактор великого Лондонського книжкового видавництва Джеремі Тайлер отримує завдання – розшукати в Італії колись відомого письменника Уелдона Періша і підписати з ним контракт на нову книгу. Тайлер з натхненням береться за це завдання, адже Уелдон Періш – його улюблений письменник.

Прянощі і пристрасті

  • Мумбаї, Індія. Ресторан, яким керує батько і глава сім'ї, зруйнований засмученим натовпом після виборчого спору. Батько спішно виводить гостей, однак у вогні гине його дружина і мати сімейства. У пошуках притулку в Європі, сім'я осідає в Лондоні, після чого вони виявляють, що нове місце проживання погано підходить для будівництва ресторану. Після цього вони відправляються в континентальну Європу.

Вишенька на новорічному торті

  • Аманда впевнена – з чоловіками завжди все занадто складно! Її подруга вважає, що Аманді час стати розсудливою і зробити, нарешті, остаточний вибір, а психоаналітик ставить їй невтішний діагноз: "Мадам-катастрофа", яка вбиває всі свої романи...

Обіцяти – не означає одружитися

  • Фільм являє собою історії кількох молодих людей, що живуть в Балтіморі. Їм від 20 до 30 років, і всі вони хочуть одного – знайти любов. Одні сходяться, інші розлучаються, треті намагаються знайти золоту середину...

Як усе заплутано

  • Джейн, мати трьох дорослих дітей, має свій ресторан у Санта-Барбарі. Через 10 років після розлучення у неї дружні стосунки зі своїм колишнім чоловіком, адвокатом Джейком, у якого тепер молода дружина – Агнеса...

Між нами гори

  • Бен і Алекс, вцілілі після авіакатастрофи, повинні знайти спільну мову, щоб вижити в екстремальних умовах далеких засніжених гір. Коли вони розуміють, що на допомогу їм ніхто не прийде, вони змушені відправитися в небезпечну подорож довжиною в сотні кілометрів...

Як вийти заміж за мільярдера

  • 19-річна дівчина на ім'я Кім Меттьюс отримує роботу на один сезон на дорогому альпійському курорті. Незабаром вона розуміє, що опинилася не в своєму середовищі. Потім вона відкриває для себе сноубординг. Володіючи неабияким талантом, незабаром вона починає готуватися до змагань, що завершують сезон...

Остання відпустка

  • Сором'язлива продавщиця Джорджія Берд із Нового Орлеану мріє про краще життя: відкрити свій ресторан, побувати на курорті, усе це вона фіксує в альбомі "Можливості". Фліртуючи зі своїм колегою Шоном Вілльямсом, вона ударяється головою і Шон відносить її лікарю Гупті, який робить їй томографію мозку і виявляється, що через смертельну хворобу дні її полічені...

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо різдвяні фільми для підняття настрою.

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