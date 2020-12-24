Різдвяні фільми для підняття настрою: топ-10

Напередодні зимових свят хочеться підняти собі настрій і відчути всю казкову атмосферу Нового року та Різдва. У цьому вам допоможе перегляд відповідних фільмів і серіалів.

Серед них багато відомих кінострічок, які створять святкову атмосферу й подарують вам яскраві емоції. Які різдвяні фільми можна подивитися – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

"Пара на свята"

Слоан терпіти не може відзначати свята з родиною, оскільки єдиною темою для розмови стає її особисте життя, а точніше – його відсутність. Одного разу після Різдва вона знайомиться в супермаркеті з австралійським гравцем у гольф Джексоном, який перебуває в схожій ситуації, через що обидва домовляються зустрічатися під час усіх свят, зображуючи пару перед друзями й родичами...

"Деш і Лілі"

Напередодні Різдва в Нью-Йорку 17-річна життєрадісна студентка Лілі, перебуваючи в передчутті настання свята, залишається вдома сама, після того як її батьки і дідусь вирішили виїхати з міста на відпочинок. Нудьгуючи від самотності, дівчина-підліток ховає серед полиць в одному з книжкових магазинів свою червону записну книжку, яку знаходить депресивний і цинічний хлопець Деш, який досі переживає через розрив зі своєю дівчиною Софією минулого року...

"Відпочинок за обміном"

Айріс Сімпкінс, авторка популярної весільної колонки в лондонській "Daily Telegraph", страждає від нерозділеного кохання до свого егоїстичного боса. Водночас на іншому кінці світу Аманда Вудс, керівниця успішного рекламного агентства, дізнається, що її наречений, з яким вона пов'язувала майбутні плани, протягом тривалого часу її зраджує. Втомившись від любовних невдач, героїні вирішують помінятися своїми будинками...

"Сім'я напрокат"

Сем Філд – успішний бізнесмен, нащадок багатої родини промисловця й фабриканта. Маючи славу трудоголіка, Сем насолоджується жінками, змінюючи їх, як рукавички. Одного разу прессекретар Сема Дейв Ебер заявляє, що один впливовий можливий покупець компанії вважає Сема ідеальним сім'янином. Сем не в захваті від цієї новини, але погоджується на те, щоб найняти акторів, які гратимуть його дружину і сина...

"Сім'янин"

1987 рік. Джек Кемпбелл прощається в аеропорту з Кейт – він відлітає в Лондон на стажування. У Кейт найгірші передчуття, і вона просить його залишитися, але Джек відлітає. Минуло 13 років. Джек став успішним бізнесменом, керівником корпорації й на нараді вимагає, щоб його співробітники забули про Святвечір і залишилися в цей передсвятковий день на роботі. Має бути велика угода. І тут Джеку передають записку від Кейт Рейнолдс, тієї самої Кейт, його першого кохання. Але він не хоче їй телефонувати, щоб не ворушити минуле і не засмучуватися від ностальгічних спогадів...

"Інтуїція"

Дія починається в Нью-Йорку у 1994 році. Під час передріздвяної метушні Джонатан Трейгер знайомиться із Сарою Томас, коли вони обидва в магазині намагаються купити одну й ту саму пару рукавичок. Знаючи одне одного кілька хвилин, пара проводить чудовий вечір разом у ресторані "Serendipity", незважаючи на те, що в кожного з них є постійний партнер...

"Ноель"

Різдво в Нью-Йорку – найчудовіша пора року. У всьому місті запалюються тисячі різдвяних ялинок, які створюють відчуття спокою і щастя. Однак для деяких людей цього не досить. Вони чекають чогось неймовірного, чарівного, щоб відірватися від повсякденних турбот і важких спогадів...

"Реальне кохання"

Дія фільму відбувається в кінці 2003 року, починаючись за п'ять тижнів до Різдва. Кульмінація всіх сюжетів випадає на Святвечір, коли дія фільму переплітає між собою всіх персонажів. Головними героями картини є абсолютно всі персонажі, у фільмі немає ставки на участь головних героїв – зірок.

"Полярний експрес"

Історія "Полярного експреса" розповідає про хлопчика, що майже перестав вірити в Санта-Клауса. За ним у Святвечір приїхав чарівний поїзд, що прямує на Північний полюс. Скориставшись цією можливістю, він знаходить нових друзів і отримує корисний урок.

"Один вдома"

Дія фільму відбувається незадовго до Різдва. Сім'ї братів Маккалістерів збираються в будинку Пітера і Кейт на околиці Чикаго, щоб разом полетіти в Париж і провести там канікули. 8-річного Кевіна, молодшого сина господарів будинку, висміюють як рідні брати і сестри, так і інші родичі. Сварка зі старшим братом-задиракою Базом, який навмисне з'їв улюблену сирну піцу Кевіна, призводить до покарання – хлопчика відправляють ночувати в мансарду, де він у пориві гніву на своїх родичів загадує бажання, щоб його сім'я зникла...

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найпопулярніші новорічні мультфільми, які дивилися в СРСР.