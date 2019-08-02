"Рік і Морті": коли вийде 4 сезон, трейлер, відгуки, дивитися онлайн

"Рік і Морті" - комедійний мультсеріал з науково-фантастичним ухилом, який створили Джастін Ройланд і Ден Хармон.

Перша серія вийшла взимку 2013 року і викликала справжній фурор серед глядачів каналу Cartoon Network. Другий сезон вийшов в 2015, а третій в 2017, і ось шанувальники вже два роки з нетерпінням чекають виходу нових серій.

Коли вийде 4 сезон "Рік і Морті"?

У травні 2018 року стало відомо, що серіал "Рік і Морті" отримає своє продовження, і фанати, які переживали про долю улюбленого шоу, видихнули з полегшенням. Канал Adult Swim оформив замовлення на цілих 70 епізодів (на скільки сезонів ця кількість буде розбита поки що невідомо), тобто в три рази більше, ніж вже вийшло.

Однак точна дата виходу нового сезону поки що не оголошена. Кажуть, що вже в листопаді 2019 року прем'єра першої серії, але офіційні джерела не підтверджують цю інформацію. Достовірно відомо лише те, що робота над мультфільмом йде повним ходом. Це означає, що чекати залишилося не так вже й довго.

Про що мультик "Рік і Морті"?

Морті – звичайний хлопчисько, який ходить в школу і захоплюється рівно тим же самим, що і його однолітки. Але у нього абсолютно нестерпний дідусь на ім'я Рік Санчез, якого всі навколо вважають божевільним ученим, і цілком заслужено. Захоплений своїми дослідженнями, Рик постійно бере Морті в неймовірні, найчастіше небезпечні пригоди.

Навіщо потрібна алгебра, коли можна побудувати з будь-якого сміття діючу літаючу тарілку? До чого возитися з однокласниками у дворі, якщо дід спланував подорож через тимчасовий тунель? Через шалене прагнення Ріка до відкриттів і експериментів, вони з Морті постійно опиняються в найбільш непередбачуваних обставин і безглуздих ситуаціях.

Як референс творці використовували відому франшизу "Назад в майбутнє" і навіть позиціонували свій мультфільм як дитячу пародію, але не зустріли негативу на цьому грунті. Швидше навіть навпаки, критики високо оцінили образи, сюжет і неабияке почуття гумору, притаманне кожній серії.

Про що буде 4 сезон "Ріка і Морті"?

Про сюжет нового сезону "Ріка і Морті" поки що нічого невідомо. Творці вважають за краще залишати потай свої задумки і лише зрідка діляться маленькими деталями в своїх соціальних мережах, переважно в твіттері.

Джастін Ройланд і Ден Хармон обіцяють логічно продовжити і завершити всі сюжетні гілки, які залишилися незакритими на момент фіналу третього сезону. Також вони обіцяють величезну кількість пригод для Ріка і Морті, в яких першому належить стати більш відповідальним дідом, а другому проявити себе як людину дорослу і сміливу.

Творці дають слово випустити кілька флешбеков про Ріка Санчеза, які так полюбилися глядачам, а також гарантують повернення деяких старих ворогів, з якими героям доведеться схопитися. У четвертому сезоні обов'язково з'являться абсолютно нові антагоністи.

З подорожами в часі Ройланд і Хармон вирішили покінчити, зате переміщення між світами стануть основною темою найближчого сезону, який, як кажуть, буде складатися з чотирнадцяти епізодів.

Де дивитися "Рік і Морті" онлайн?

Мультфільм буде транслювати канал Cartoon Network, як і всі попередні сезони, а російська прем'єра відбудеться на каналі 2х2. Також "Ріка і Морті" можна буде подивитися на сайтах онлайн-кінотеатрів і побачити хоч в оригіналі, хоч в озвучці.

Трейлер 4 сезони "Ріка і Морті"

Трейлера до четвертого сезону "Ріка і Морті" ще немає, тому подивіться відео з актуальною інформацією щодо мультсеріалу і послухайте захопливі фанатські історії саме зараз:

Відгуки на "Рік і Морті"

Мультсеріал "Рік і Морті" дуже позитивно оцінюється критиками. Наприклад, на сайті "Кинопоиск" він зібрав 94% позитивних відгуків. Його оцінка на популярному сайті IMDb - 9,3.

"Це просто шедеврально. Постмодерна комедія, як і всі зразки жанру, прикидається історією про типову сім'ю, на ділі є божевільним міксом з цитат, абсурду і грубого, але завжди потрапляючого в точку гумору", "Мульт є квінтесенцією всього найкращого з "Сімпсонів" , "Футурами", "Південного парку" і "Гриффінв". Кожен епізод наповнений змістом, безбашенним гумором і відсиланнями до інших творів ", - пишуть на сайті" Кинопоиск ".

"Анімація не надто багата, але на це не звертаєш уваги. Мультсеріал бере своєю харизмою, сюжетом і гумором", "Якщо скласти "Футураму ","Час Пригод","Гревіті Фоллс" і трилогію "Назад в Майбутнє"- якраз так вийде одне з найпрекрасніших мультсеріалів цього часу - "Рік і Морті", - прийшли в захват глядачі.

Хто створив "Ріка і Морті"?

Авторами проекту є Джастін Ройланд і Ден Хармон, які познайомилися в 2003 році на фестивалі короткого метра Channel 101. Ройланд щорічно приймав участь, а Хармон спостерігав за ним, і в кінцевому підсумку вирішив, що йому цілком імпонує стиль цього аніматора.

Їх співпраця почалася з створення жартівливих мультфільмів на основі франшизи "Назад в майбутнє", які припали глядачам до душі за рахунок сміливого і неоднозначного гумору на тему стосунків Брауна і Марті Макфлая, головних героїв серії фільмів.

Незважаючи на успіх пародій, Ройланд і Хармон на час розійшлися в творчому сенсі. Поки Ройланд займався озвученням мультфільмів ( "Гравіті Фоллз", "Час пригод"), Хармон впритул займався своїм сіткомом під назвою "Спільнота".

У 2012 році вони вирішили довести до розуму свою ідею про анімаційний гумористичний серіал, але тоді навіть подумати не могли, що "Рік і Морті" матимуть такий успіх по всьому світу. Вони до цих пір працюють разом, спільно пишуть сценарії, продумують сюжетні повороти. Більш злагодженої команди і уявити собі складно, так що в якості четвертого сезону сумніватися не доводиться.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!