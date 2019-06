Трагічний успіх для України. Чому "Чорнобиль" став феноменом?

Восьмий сезон серіалу "Гра престолів" подивилася рекордна кількість глядачів. Незважаючи на це, багато фанатів вважають його найгіршим через незакриті сюжетні лінії, питання без відповіді і суперечливий фінал.

HBO потрібна була якась паличка-виручалочка, здатна перевести увагу глядача. Нею став міні-серіал американо-британського виробництва "Чорнобиль". Глядач, порядком втомлений від фентезі і супергеройського кіно, з великим інтересом переключився на пошук героїв і лиходіїв зі світу реального.

Із "Гри Престолів" сюди перекочували не тільки глядачі, але й актори: Дональд Самптер (Мейстер Лювін), Лаура Ельфінстон (жителька Королівської гавані), Джеймс Космо (Джиор Мормонт), Майл Македхаттон (Русе Болтон) та інші.

Із кіно про супергероїв відрядили Стеллана Скашгорда. Переїхали в "Чорнобиль" і високі рейтинги. На сьогодні міні-серіал HBO займає перший рядок у рейтингу найкращих серіалів серед користувачів IMDb із середньою оцінкою 9,7. До слова, "Гра престолів" задовольняється лише шостим місцем у цьому рейтингу з оцінкою 9,3. Чим же серіал про чорнобильську трагедію багатьом так сподобався?

Чесно кажучи, коли я почав дивитися, не вірив, що на екрані люди не з радянським бекграундом. Дуже гарний каст, грим і підбір костюмів. Наприклад, спеціально для серіалу знаходили шини 86-го року і відшивали з нуля уніформу радянського пожежника, додаючи оригінальні атрибути того часу.

Автори показали момент катастрофи і наступні за нею події настільки реалістично, наскільки це можна уявити. Реалізм підвищує і документальна манера зйомки. Помітна серйозна робота з архівами, з фактичним матеріалом. Події відновлені щохвилини, а іноді навіть посекундно: хто, де, коли перебував і що робив. Автори не намагалися навмисне виставити Радянський Союз в поганому світлі, відчувається повага до чужого загального горя.

Окреме спасибі творцям, що не вирішили розтягнути "Чорнобиль" на більшу кількість епізодів. 5 серій виявилося цілком достатньо, щоб розповісти про трагедію, долі співробітників, ліквідаторів, шахтарів, жителів округи.

Невелика кількість серій і єдина команда стали запорукою цілісності твору. Зокрема, великий прорив здійснив творець і сценарист "Чорнобиля" Крейг Мазін, який, як і Пітер Фареллі ("Тупий і ще тупіший", "Я, знову я і Ірен", "Зелена книга"), починав із нехитрих комедій, на кшталт "Без почуттів", низки пародій на фільми жахів "Дуже страшне кіно", "Супергеройське кіно" і двох фільмів "Похмілля у Вегасі", а потім раптово перейшов до серйозної драми. Очевидно, перехідним для нього стала робота над сценарієм фентезі "Білосніжка і мисливець 2".

Не дивно, що Крейг називає "Чорнобиль" найбільшим проектом у своїй кар'єрі. Саме він провів ретельну дослідницьку роботу: спілкувався з ліквідаторами і жителями Прип'яті, читав книги і наукові звіти, переглянув низку документальних фільмів. На це у Мазіна пішло понад 2,5 роки! Інтерес до чорнобильської теми пояснюється походженням творця. Виявилося, предки Крейга – вихідці з Литви, України і Білорусі.

Для втілення своїх ідей Крейг Мазін запросив шведського режисера Юхана Ренка, який добре зарекомендував себе на ТБ у роботі над серіалами Breaking Bad, "Ходячі мерці" і "Вікінги". Для "Чорнобиля" він зняв усі 5 серій. Ренке вдалося гармонійно комбінувати реальність і вигадку, емоційні діалоги і тривожне мовчання, атмосферу приреченості і надію на порятунок.

Зйомки проходили переважно в Литві: у Вільнюсі знімали Прип'ять, в Каунасі – "московську" лікарню з 3 і 4 серій, а ЧАЕС – на Ігналінській АЕС. Деякі зйомки проходили безпосередньо в зоні відчуження. Мені як киянину було особливо приємно побачити сцени, зняті в рідному місті – корпус КНУ, бібліотеку Вернадського, перехрестя вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської. Також знімали на Подолі, на Хрещатику, на Оболоні і на Троєщині. Для інтер'єрів використовували приміщення КМДА, НАУ і КПІ. А предмети для декорацій – старий годинник, телефон з барабаном, гранчаки шукали на київських блошиних ринках. У цьому допомагав місцевий продакшен-сервіс Radioaktive Film.

Хоч литовська АЕС і схожа на ЧАЕС, для більшої реалістичності застосували графіку. Над нею працювала київська студія Postmodern digital. Вельми переконливу комп'ютерну модель створили ще в 2013 році для іншого серіалу про Чорнобиль, але вже українського виробництва – "Метелики".

"Чорнобиль" поєднує в собі кілька жанрів – катастрофа, мелодрама і навіть хоррор. Не секрет, що в хоррорах до останнього не показують джерело жаху, адже невидимий ворог – найстрашніший. Для цього серіалу нічого вигадувати не довелося. Непомітна, але така згубна радіація буквально витає в повітрі кожного кадру. У місцях максимальної концентрації це передано через попіл. Але головним її втіленням в аудіовізуальному вираженні став лякаючий звук дозиметра.

Для створення саундтреку композитор Хільдур Гуднадоттір разом з іншими фахівцями з аудіо теж їздили на Ігналінську АЕС. Записані індустріальні звуки стали відправною точкою для створення мелодії.

Особливо мене зворушили сцени в госпіталі, зачистка потенційно уражених тварин, сміливість шахтарів і самовідданість водолазів. До речі, відомо, що 2-є з 3-х водолазів, за серіалом приречених на смерть, живи донині.

Так, у творі Мазіна вистачає розбіжностей з реальністю. Наприклад, в 4-му епізоді ми бачимо пам'ятник ліквідаторам, встановлений тільки в 2011-му. Очевидці Чорнобильської катастрофи, які вижили, нарікають, мовляв, не було ніяких людей на вулицях Прип'яті о 2 годині ночі, краху гвинтокрила і ліквідаторів, які вічно п'ють. Нехай і так, але ці події лише додали до загальної іронії.

Не було і персонажа Уляни Хомюк, це збірний образ багатьох радянських вчених які пожертвували своїми силами і здоров'ям заради порятунку людей. Актриса Емілі Уотсон ( "Розсікаючи хвилі", "Життя і смерть Пітера Селлерса", "Нью-Йорк, Нью-Йорк") втілила в цій ролі образ совісної альтруїстки, що зрівнює баланс на тлі більш прагматичних чоловічих персонажів.

Одним із таких є академік Валерій Легасов. З огляду на його причетність до основних рішень по частині ліквідації та подальшу драматичну долю, ця людина і стала центральним персонажем серіалу. Саме за рахунок розгубленості і навіть страху в очах такого досвідченого вченого, що майстерно передав Джаред Харріс ( "Божевільні", "Шерлок Холмс: Гра тіней", "Лінкольн"), глядач відчуває справжній масштаб катастрофи.

Збільшує ефект сцена в кінці 1-ої серії: заспокійлива музика в момент, коли під руки виносять Анатолія Дятлова, на тлі того, що відбувається навколо стає справжньою симфонією жаху наяву. Британський актор Пол Ріттер ("Гаррі Поттер і принц-полукровка", "Квант милосердя" і "Інферно") очима передав почуття приреченості від усвідомлення відповідальності його персонажа перед випадковими жертвами трагедії.

У серіалі характер персонажа Дятлова істотно демонізований на відміну від реального. Це ж стосується й інших умовних винних у катастрофі. Такі неточності були допущені навмисне – для створення драматичної колізії.

Дуже красива арка у героя Бориса Щербини – стереотипного радянського чиновника, якого блискуче зіграв швед Стеллан Скарсгорд ("Розсікаючи хвилі", "Пірати Карибського моря", "Месники"). Щербина виріс у цій системі і все життя її захищав. Але розуміючи, що катастрофа сталася почасти через дії цієї самої системи на тлі передчуття свого майбутнього результату, він переглянув свої цінності і наважився це озвучити.

"Чорнобиль" – справжній феномен на телебаченні. Серіал став каталізатором нової хвилі інтересу до історії трагедії як на пострадянському просторі, так і за кордоном. Турагенти вже заявили про підвищення попиту на екскурсії в зону відчуження на 40% з моменту виходу серіалу. І часто це іноземні туристи. Хоч і в результаті трагедії, але так чи інакше це прибуток для України.

Могла заробити Україна і на виробництві серіалу на своїх територіях. Чому цього не сталося, пояснив Глава Держкіно України Пилип Іллєнко. За його словами, причина у відсутності "cash rebates", тобто відшкодування творцям кінопродукту з боку держави, що має місце в багатьох країнах світу.

Проте, "Чорнобиль" може стати своєрідними воротами для західного глядача до розуміння колективної пам'яті українців. А ключ до них – сцена на початку 4-го епізоду, де військовослужбовець намагається евакуювати бабусю. "Незважаючи на всі біди, жінка прикипіла до рідної землі і готова тут померти", – недвозначно транслюють автори.

Як зазначив в одному з інтерв'ю сам Мазін, трагедія на ЧАЕС безпосередньо вплинула на український і білоруський народи, а також побічно торкнулася сотень тисяч людей у всьому СРСР. Тому 5-у серію назвали "Vichnaya Pamyat" – в пам'ять про всіх, хто постраждав і пожертвував своїм здоров'ям.

