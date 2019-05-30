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Вибухи та екшн: з'явився трейлер до останнього фільму про Рембо

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Студія Lionsgate представила трейлер фільму "Рембо: Остання кров", який буде останнім у серії картин про цього героя.

Відповідне відео опубліковано на офіційній сторінці компанії в YouTube (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

Фільм вийде на екрани 20 сентября 2019 року. Він стане п'ятим в серії картин про Рембо. У ролику головний герой, якого грає Сильвестр Сталлоне, відпочиває в кріслі-гойдалці, стоїть біля могил.

Рембо

Рембо

кадр з фільму

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З'явився трейлер п'ятої серії "Чорнобиль" від HBO

А після починається екшн: він бореться з наркоторговцями, які викрали маленьку дівчинку. У кадрах показують стрілянину, вибухи і боротьбу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2018 року Сталлоне оголосив шанувальникам про прощання з легендарним кіноперсонажами Джоном Рембо. Він заявив, що зйомки на той момент підійшли до кінця.

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Особа
Сильвестр Сталлоне
Теги
фільмтрейлер
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