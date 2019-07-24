"Рембо: Остання кров": де дивитися онлайн, трейлер, коли вийде

Хто б міг подумати, що герой старих фільмів Рембо знову повернеться на великі екрани, та ще й настільки видовищно.

Зовсім скоро відбудеться прем'єра ювілейної п'ятої частини серії. Хто ж виконав головні ролі, і хто стоїть за створенням нового фільму? І до якого сюжету варто готуватися глядачам?

Коли вийде фільм "Рембо: Остання кров" 2019?

Світова прем'єра відбудеться 20 вересня 2019 року, а українська на день раніше.

Про що були попередні частини Рембо?

В основу першого фільму "Рембо: Перша кров" ліг однойменний роман письменника Девіда Моррелла, а далі сценарії для фільмів писалися виключно оригінальні без урахування подій першоджерела.

У першому фільмі Джон Рембо шукає своїх товаришів по службі під час подорожей по США, але не досягає успіху. В одному з маленьких містечок він знаходить проблеми в особі місцевого шерифа і потрапляє в дуже неприємну заварушку.

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У другому фільмі Рембо опиняється у в'язниці без особливої надії вибратися на свободу незабаром, але удача посміхається герою, він зустрічає полковника Семюеля Траутмана, який, пам'ятаючи про здібності Джона, пропонує йому свободу в обмін на сприяння в одній дуже важливій справі ...

У третій частині Рембо намагається знайти внутрішній спокій і проживає в буддиському монастирі, але, звичайно ж, старі знайомі знову втягують його в секретну операцію.

Події четвертої частини ніяк не пов'язані з таємними організаціями, Рембо живе в глухому тайському селі, коли одного разу дізнається, що на волонтерів напали невідомі, і вирішує розібратися в цій історії.

Про що буде фільм "Рембо: Остання кров" 2019?

Відомий герой Джон Рембо прийняв рішення відійти від справ і спокійно жити на арізонському ранчо, яке дісталося йому від батька. Дні він витрачає на домашнє господарство і догляд за кіньми, а вечорами вирушає в бар, де випиває на самоті, не прагнучи заводити зайві знайомства.

Але незабаром мирному життю приходить кінець: Рембо дізнається, що Габріель, дочка його близької подруги, зникла без сліду десь на просторах Мексики. Сподіватися на оперативну допомогу поліції не варто, він знає не з чуток, як там все організовано, тому приймає рішення відправитися в чужу країну самостійно.

У шляху Рембо знайомиться з жінкою, яка теж їде в Мексику на пошуки зниклої людини. Разом вони з'ясовують, що за зникненнями стоїть злочинне угруповання, з яким ніхто не може впоратися ...

Де дивитися фільм "Рембо: Остання кров"?

Блокбастери найкраще виглядають на великому екрані, так що сходити в кіно варто. Особливо з тим урахуванням, що у вільному доступі фільм з'явиться ще не скоро.

Хто зняв фільм "Рембо: Остання кров" 2019?

Дивно, але п'ята частина була запланована ще в 2008 році, і сам Сильвестр Сталлоне планував не тільки зіграти головну роль і взяти участь у створенні сценарію, але і сісти в режисерське крісло.

Однак після все ж було вирішено запросити режисера, і так до проекту приєднався Адріан Грюнберг ( "Веселі канікули"), який раніше працював з Арнольдом Шварценеггером і Бенісіо дель Торо.

Сценарій Сталлоне, як і планував, писав сам, за участю Метью Сірюльніка ( "Амнезія"). А продюсерами виступили Стівен Пол ( "Привид в обладунках"), Аві Лернер ( "Охоронець кілера") і Кевін Кінг Темплтон ( "Роккі Бальбоа").

Словом, команда зібралася майже та ж сама, що запускала всі чотири попередні фільми, причому досить успішно.

Акторський склад

Зрозуміло, головну роль виконує Сильвестр Сталлоне, який в буквальному сенсі зрісся зі своїм героєм Джоном Рембо. Під час Каннського фестивалю 2019 року актора запитали, чи є п'ятий фільм про Рембо останнім в цій серії або ж планується продовження, на що Сталлоне відповів, що якщо прем'єру чекає успіх, то і шоста частина чекати себе не змусить.

Також у фільмі знялися Пас Вега ( "Принцеса Монако"), Адріана Барраса ( "Вавилон"), Оскар Хаенада ( "Мілина"), і інші маловідомі нашему глядачеві актори. У коментарях прихильники жартують про те, що такий каст зібраний спеціально, щоб не відволікати увагу від Сталлоне.

Трейлер фільму "Рембо: Остання кров" 2019

Шанувальники серії фільмів про Рембо зустріли перший трейлер із захопленням, позитивних відгуків набагато більше, ніж негативних, що напевно пояснюється приємним відчуттям ностальгії при перегляді цього короткого, але дуже видовищного ролика.

Ви можете подивитися трейлер фільму "Рембо: Остання кров" прямо зараз:

Де проходили зйомки фільму "Рембо: Остання кров"?

Зйомки фільму почалися в вересні 2018 року і закінчилися на початку грудня того ж року. Однак пізніше, в кінці травня 2019 року, Сталлоне довелося повернутися на знімальний майданчик заради кількох додаткових сцен. Партнером йому став Серхіо Періс-Мента.

Відомо, що зйомки проходили в Болгарії, Великобританії і на Канарських островах. Основний студією стала Nu Boyana Film Studios, де до цього вже знімалися друга і третя частини серії "Нестримні".

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