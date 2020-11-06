Реальність і нічого більше: вчені розкрили секрет успіху "Ігри Престолів"

Диванний критик Кіно 13:30, 6.11.2020

Найцікавіше - працювали не британські вчені, а американські! Команда дослідників після декількох місяців кропіткої роботи прийшла до цікавому висновку. Історія Семи Королівств так популярна через свою реалістичності!

Незважаючи на велику кількість героїв (близько 2 тисяч), їх коло спілкування досить маленький. Точно так же влаштовані сучасні взаємини. Крім того, несподівані смерті і швидкі зміни статусів персонажів також зіграли важливу роль в успіху "Ігри Престолів". Вийшов такий собі фентезі-фейсбук!

А що стосується історичної частини, то вчені зійшлися на ісландських сагах. Ці історії нехай і засновані на міфах, але виглядають досить реалістично. До того ж структура книг Джорджа Мартіна практично не має відмінностей від ісландських сказань.

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