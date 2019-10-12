"Небезпечний фільм": український сценарист розкрив секрет успіху "Джокера"

Американський блокбастер "Джокер" з Хоакіном Феніксом зобов'язаний своєю великою популярністю людям з "підліткової психікою", які побачили в кіногерої-невдасі свого ідола.

Про це розповів в ефірі ObozTV український сценарист і режисер, дипломований психолог Сергій Гаврилов, коментуючи секрет успіху картини.

"Все супергеройське кіно – це кіно для підліткової аудиторії і для людей, які залишилися в психологічних процесах у стані підлітка... Це такий сучасний міф, який використовує всі можливі засоби, щоб закладати інформацію в підсвідомість. Когось відволікають красивою картинкою, когось музикою, кого-то дивними рухами Джокера, а при цьому закладається інформація", – розповів Гаврилов.

За його словами, сценаристи "Джокера" фактично створили "євангеліє нового месії", щоб сформувати привабливий образ для підлітків.

"Використовується архетипічне звільнення людини від якихось затискачів, від системи. Підлітковий бунт дуже круто показано, архетипово, і тому дуже грубо – для дорослої людини може бути неприйнятно. Показана сепарація від батька, від матері, бунт проти системи. І звеличення підлітка-бунтаря у фільмі відбувається", – заявив сценарист.

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"Для підлітків, особливо зараз, коли хайп, схвалення в соціальних медіа, важливіше, ніж реальне життя, створений дійсно ідол. Кумир, який був невдахою, і в кінці його просто піднесли над натовпом, він став месією, ідеологом руху протесту. Там багато для цього зроблено символів, які підносять його як людину, яка воскресає. Він підноситься, стає символом. І це зроблено звичайно геніально", – зазначив Гаврилов.

Як пояснив сценарист, у психологічно дорослих людей цей фільм може викликати негативні емоції: "У психології є такий факт – ми залишаємося в тому віці, в якому нас образили. Тому як такого поняття дорослої психології не існує, тому що ми розбираємося з тим, що залишилося з дитинства. Психологічно доросла людина вважає, що їй ніхто нічого не винен, що вона керує власним життям... А цей фільм розрахований на підліткову психологію".

За словами Гаврилова, глядачам "Джокера" "дві години в залі розбурхують емоції, переводять фокус рішень в емоційний відділ мозку".

"Це те, що робить реклама – ми ухвалюємо емоційне рішення під впливом тих емоцій, які нам даються в ролику, а потім вже виправдовуємо це логічно. Тому кіно – це дуже потужний інструмент, особливо на гнучку психіку підлітків і дітей. Їм дається чітка рольова модель – як з невдахи і слабака стати героєм, хайпером, лідером думок. Ця модель у фільмі настільки чітка і зрозуміла, що я вважаю цей фільм небезпечним", – підкреслив експерт.

При цьому сценарист визнав, що фільм "дуже талановито знятий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові виявили повішеним 25-річного місцевого жителя, який, ймовірно, наклав на себе руки після перегляду фільму "Джокер".

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