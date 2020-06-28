П'ять нестримно смішних українських комедій. Трейлери

Український кінематограф багатий на гідні проекти в жанрі комедії. І ви помиляєтеся, якщо думаєте, що в Україні не вміють знімати кіно з хорошим гумором.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував добірку найсмішніших українських фільмів із кумедним сюжетом.

1. "Спіймати Кайдаша", 2020

Один з найбільш рейтингових проектів українського телебачення, серіал "Спіймати Кайдаша", в 12 епізодах показує, що було б, якби Кайдашева сім'я з роману Івана Нечуй-Левицького жила в 21 столітті.

2. "Гуцулка Ксеня", 2019

Комедійний мюзикл "Гуцулка Ксеня" знято за мотивами знаменитої оперети Ярослава Барнича. За сюжетом, 1939 року, за кілька тижнів до окупації Західної України більшовиками, до Ворохти приїжджає американець українського походження Яро, щоб одружитися з українкою. Тільки так він зможе успадкувати мільйони доларів батька. Яро знайомиться з неприступною гуцулкою Ксенією, яка змінює все його плани.

3. "Громада", 2019

Головна героїня молодіжного ситкому "Громада", Аліса, – активна молода дівчина, яка здобула освіту в Європі. До рідного містечка Аліса привозить великий грант на будівництво молодіжного культурного центру.

Дівчина збирає команду з місцевих чиновників та активістів, які допомагають їй у спробах виправити інертне суспільство. На початку команда Аліси – це хабарники, нероби і бовдури. Однак наполегливість і щирість дівчини з часом надихають вершити великі справи.

4. "Скажене весілля", 2018

Ккомедія "Скажене весілля", що підкорила український прокат, запозичила ідею з однойменної французької стрічки.

Директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк, який відправив дочку на навчання до Франції, отримує новину: вона виходить заміж за французького лікаря-кардіохірурга Франсуа. "Середюки – європейська сім'я", – цю фразу Василь любив повторювати. Однак коли чоловік дізнається, що європейський зять – афрофранцуз, то всіма силами намагається запобігти весіллю. Фільм відомий своїм зоряним складом: Юрій Горбунов, Потап, Монатік, Олег Винник та інші.

5. "Мої думки тихі", 2019

Комедія розповідає про молодого звукорежисера Вадима, який мріє отримати роботу за кордоном. Якось хлопець отримує шанс поїхати до Канади. Для цього потрібно всього лише записати звуки українських тварин у Карпатах. І все було б занадто просто, якби в подорож з Вадимом не вирушила його мама.

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