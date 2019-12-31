П'яні чорти повеселилися? З'явилося несподіване роз'яснення сценарію "Іронії долі"

Головний герой фільму "Іронія долі" Євген Лукашин на початку кінокартини насправді обмінюється тілом з чортом після того, як "корчить пики" перед дзеркалом.

Про це кінокритик Саша Щіпін написав в Facebook. За його словами, трагічним героям фільму можна присвячувати цілі дослідження.

"Мало хто звертає увагу на сцену у фільмі "Іронія долі", де Женя корчить пики перед дзеркалом. Між тим, саме її можна вважати ключовою для всього фільму: в цей момент головний герой, зовсім недавно заявивши: "До чорта монастир!", обмінюється місцями не просто зі своїм відображенням, а з чортом, чиє прізвище Лукашин прозоро натякає на Лукавого", – висуває гіпотезу критик.

За його версією, в подальшому Лукашин бере в лазні віник, "який може виступати і як вмістилище злих духів, і як транспортний засіб", і відправляється в Ленінград, підмінивши собою ще й Павла. Це не остання заміна у фільмі, проте саме вона виглядає особливо символічною: відправитися в колишнє місто Святого Петра замість Павла, зазначає критик.

"Втім, не можна бути до кінця впевненим, що мова йде саме про Ленінград: можливо, це лише виворіт справжнього міста, що населене гучними п'яними чортами. Адреса обох будинків розшифровується просто: це не 3-а вулиця Будівельників, а скоріше вулиця будівельників Третього Храму, звести який повинен, як відомо, Антихрист", – здогадується Щіпін.

У своєму повідомленні експерт також аналізує поведінку Лукашина протягом усього фільму. За його словами, "в тому, що Лукашин – чорт, немає ніяких сумнівів".

"Він не просто здається іншою людиною, нахабним, безцеремонним і розв'язним, – він стає іншою істотою і навіть про те, що повинен носити окуляри, згадує лише до середини другої серії. Лукашин бреше, провокує, спокушає, а його явна огида до риби, символу Христа, тільки довершує картину. У Наді і Іполита, треба відзначити, дуже правильні інстинкти: одна при першій же зустрічі намагається окропити чорта водою, на жаль, не святою, інший влаштовує собі обряд хрещення разом зі сповіддю – але протистояти чортовому натиску ніхто з них не в силах", – підкреслює критик.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як митрополит Рязанський Марк виступив з критикою фільму "Іронія долі, або з легким паром", заявивши, що він нав'язує хибні цінності.

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