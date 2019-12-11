Головна Новини
11 грудня • оновлено в 21:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Путін Хубло": на росТБ "забанили" гучну сцену в "Слузі народу"

1.5т
Читати матеріал російською

Російський розважальний телеканал "ТНТ" для більшості регіонів вирізав гострий жарт про президента РФ Володимира Путіна.з першого епізоду серіалу "Слуга народу".

Про це повідомляє видання "ВВС-Россия", прокоментувавши оприлюднену раніше інформацію, що в деяких регіонах РФ сцену не стали цензурувати.

"Головне питання, що хвилювало шанувальників серіалу у Росії, – чи цензуруватиме його російське телебачення. Судячи з першої серії, так. ВВС поки не вдалося отримати коментар холдингу "Газпром-медіа ", до складу якого входить канал ТНТ. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков напередодні прем'єри заявив, що Путін не дивився серіал і навряд чи буде – у нього немає часу ", – йдеться в повідомленні.

"Путін Хубло"

"Путін Хубло"

Кадр з відео

Новини
"Серіал в обмін на "формулу Штайнмаєра"? У Порошенка підготували незручні питання Зеленському щодо "Слуги народу" на росТБ

В кінцевому підсумку, як стало відомо, першу серію спочатку показали в Москві, не вирізавши сцену з Путіним, який носить "Хубло". Проте в інших містах вирішили все ж цензурувати.

"Путін Хубло" в серіалі "Слуга народу" – вирізана сцена

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов до числа найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
російська пропаганда
Тег
Серіал Слуга Народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
13
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги