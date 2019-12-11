"Путін Хубло": на росТБ "забанили" гучну сцену в "Слузі народу"

Російський розважальний телеканал "ТНТ" для більшості регіонів вирізав гострий жарт про президента РФ Володимира Путіна.з першого епізоду серіалу "Слуга народу".

Про це повідомляє видання "ВВС-Россия", прокоментувавши оприлюднену раніше інформацію, що в деяких регіонах РФ сцену не стали цензурувати.

"Головне питання, що хвилювало шанувальників серіалу у Росії, – чи цензуруватиме його російське телебачення. Судячи з першої серії, так. ВВС поки не вдалося отримати коментар холдингу "Газпром-медіа ", до складу якого входить канал ТНТ. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков напередодні прем'єри заявив, що Путін не дивився серіал і навряд чи буде – у нього немає часу ", – йдеться в повідомленні.

"Путін Хубло" Кадр з відео

В кінцевому підсумку, як стало відомо, першу серію спочатку показали в Москві, не вирізавши сцену з Путіним, який носить "Хубло". Проте в інших містах вирішили все ж цензурувати.

"Путін Хубло" в серіалі "Слуга народу" – вирізана сцена

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов до числа найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

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