Путін готує відповідь HBO через "Чорнобиль": кого виставить винним

Президент Росії Володимир Путін вирішив, що потрібно зробити власну версію міні-серіалу "Чорнобиль", де винуватцем буде агент із ЦРУ.

За даними видання Maxim, російський пропагандистський телекананал НТВ уже за його наказом знімає відповідь Західу.

"Схоже на те, що президенту Російської Федерації не дуже сподобався "Чорнобиль" від HBO, який розповідає про ядерну катастрофу в Україні у 1986 році, і тому хоче поставити крапку над "і". Проте, російська версія поставити крапку над "і" полягає в тому, аби перекрутити факти і зробити винуватцем у катастрофі на АЕС – Сполучені Штати через агента ЦРУ”, – йдеться у матеріалі.

Путін доручив зняти власний "Чорнобиль"

Режисер фільму Олексій Мурадов заявив, що за основу сюжет візьмуть дані однієї з теорій, за якою причиною вибуху на АЕС ніби стали дії співробітника ЦРУ.

"Американці проникли на Чорнобильську АЕС, і багато істориків не заперечують, що в день вибуху агент спецслужб противника був присутній на станції", – процитував він ходові тези пропагандистів Кремля.

У виданні пояснили, що Росія таким чином доводить, що не відрізняється від СРСР. Крім того, у матеріалі нагадали, що Путін був офіцером КДБ (зараз ФСБ), коли вибухнув реактор у Чорнобилі. Тому немає підстав вважати, що падіння СРСР зробило його менш обізнаним у тому, як уряд може розповідати свою правду.

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