Як проходив перший в історії "Оскар": опубліковані історичні фото і відео

У Лос-Анджелесі 16 травня 1929 року відбулася перша в історії церемонія нагородження премією американської кіноакадемії, яка згодом стала відома як "Оскар".

OBOZREVATEL розповідає про те, як все було влаштовано 91 рік тому, а також, хто отримував нагороди, які тоді називалися Honorable Mention (Почесне згадка). (щоб переглянути архівні фото та відео, доскролльте сторінку до кінця).

Перша церемонія "Оскар" пройшла в готелі "Рузвельт" oscars.org

Цікаві факти

Перший в історії "Оскар" проводився в голлівудському готелі "Рузвельт". Вся церемонія тривала лише 15 хвилин, а список переможців був опублікований в друкованій пресі ще за два місяці до церемонії.

Вхід на захід коштував 5 доларів. На перший "Оскар" зібралися 250 осіб.

Переможцям вручалася 30-сантиметрова позолочена статуетка у вигляді лицаря на бобіні з кіноплівкою.

Готель "Рузвельт" в Голлівуді в 1929 році, де пройшла перша церемонія вручення "Оскар" GETTY IMAGES

Того вечора статуетки вручали президент академії кіномистецтва сер Дуглас Фербенкс і режисер Сесіл Деміль.

Номіновані були кінокартини, які вийшли на екрани в 1927-1928 роках. При цьому актори нагороджувалися не за конкретну роль, а за всі фільми, в яких вони знімалися.

Джозеф Фарнхем отримує свій "Оскар" від ведучого Дугласа Фербенкса oscars.org

Єдиний раз за всю історію "Оскара" в ході церемонії 1929 року вручалися нагороди за кращі титри до німої кінокартини і унікальне художнє виконання.

Так, найкращими фільмами 1927-1929 років були визнані два фільми "Схід сонця" і "Крила".

Еміль Яннінгс і його "Оскар" 1929 найкращому акторові oscars.org

Першою найкращою актрисою в історії кінематографа стала Джанет Гейнор ("Сьоме небо"), актором – Еміль Яннінгс ("Останній наказ").

Джанет Гейнор отримує "Оскара" oscars.org

Джанет Гейнор та її "Оскар" 1929 найкращій актрисі oscars.org

Перший "Оскар" за найкращу режисуру комедії був вручений Льюїсу Майлстоуну ("Два аравійські лицарі").

Френк Борзейгі отримав статуетку за найкращу режисуру драми "Сьоме небо".

Френк Борзейгі та його "Оскар" за найкращу режисуру драми oscars.org

Фільм "Крила" отримав "Оскара" як найкраща кінокартина oscars.org

"Оскара" також отримав сценарист Бен Хетч (за найкращий оригінальний сюжет у фільмі "Підпілля").

Льюїс Майлстоун отримав "Оскара" за найкращу режисуру комедії ("Два аравійських лицаря") oscars.org

Чарлі Чаплін, актор, режисер і продюсер стрічки "Цирк", був удостоєний премії "За видатні досягнення в кінематографі".

Таку ж статуетку отримала компанія Warner Brothers за звуковий фільм "Співак джазу".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 19 січня, в Лос-Анджелесі Гільдія кіноакторів США вручила свою головну премію стрічці "Паразити" південнокорейського режисера Пон Джун Хо.