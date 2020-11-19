"Продається будинок з собакою": про що серіал і де дивитися всі серії онлайн

На телеканалі СТБ відбулася прем'єра 4-серійної мелодрами "Продається будинок з

собакою".

Мелодрама розповідає про життя дівчини, на ім'я Поліна, яка стикається з життєвими труднощами і намагається розірвати низку невдач. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал і де дивитися всі серії онлайн (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За сюжетом головна героїня серіалу, Поліна, в один момент залишається без коханого,

роботи і зйомної квартири. Це засмучує її набагато більше, ніж звістка про смерть батька, на якого вона ображена з дитинства і з яким не спілкувалася останні п'ять років.

Поліна їде в рідне місто, щоб скоріше продати його будинок, повернутися і знову завоювати своє місце під сонцем у великому місті. Але саме в батьківській хаті вона усвідомлює, як помилялася щодо своєї сім'ї.

Там же дівчину чекає і доленосне знайомство з лікарем-ветеринаром Валерієм. Між ними починають зароджуватися почуття, однак пара не може розібратися, чи готова вона до нового життя.

Ролі в серіалі виконали популярні українські актори. У головних ролях – Антон Батиров і Зоряна Марченко. Також у стрічці зіграли: Міша Досенко, Юлія Врублевська, Людмила Загорська та інші.

Виробництво: Mamas Film Production

Режисер-постановник: Тарас Дудар

Оператор-постановник: Костя Лобода

Автори сценарію: Леся Волошина, Андрій Льовкін

За словами режисера серіалу Тараса Дударя, ця історія стала для нього дуже особистою.

"Для мене це історія не тільки про кохання, а й про дочку і батька. У зв'язку з тим, що 31 серпня пішов з життя мій батько, це певна посвята йому. У титрах цього не буде, але внутрішньо для мене це особиста історія. Серіал про батьків і дітей, про недомовлене і недоговорене, про недодюбленість", – висловився він.

Серіал "Продається будинок з собакою" транслювався на телеканалі СТБ. Після телевізійного показу всі серії можна подивитися на офіційному сайті каналу, або ж за допомогою сервісу Teleportal.

"Продається будинок з собакою" 1 серія: дивитися онлайн

"Продається будинок з собакою" 2 серія: дивитися онлайн

"Продається будинок з собакою" 3 серія: дивитися онлайн

"Продається будинок з собакою" 4 серія: дивитися онлайн

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