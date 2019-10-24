Названі претенденти на Оскар-2019

Головними претендентами на премію "Оскар" за головну чоловічу роль стали Леонардо ДіКапріо, Меттью Райс, Роберт Паттінсон і Джонатан Прайс.

Студія Sony вирішила висунути Леонардо Ді Капріо на "Оскар" за головну чоловічу роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді", а Бреда Пітта - за роль другого плану, повідомляє Indiewire.

Також Sony висунула на "Оскар" Меттью Райса і Тома Хенкса за фільм "Прекрасний день по сусідству".

Меттью Райс і Том Хенкс "Прекрасний день по сусідству"

Кіностудія A24 запропонувала своїх кандидатів: Роберта Паттінсона (за головну чоловічу роль) і Віллема Дефо (за роль другого плану) у фільмі "Маяк".

Роберт Паттінсон і Віллем Дефо "Маяк"

А стрімінгова платформа Netflix висунула на премію акторів, що зіграли в картині "Два папи". Джонатан Прайс, раніше жодного разу не номінувався на "Оскар", може претендувати на нагороду за головну чоловічу роль (Папи Римського Франциска). Ентоні Хопкінс (папа римський Бенедикт) - за роль другого плану.

"Два папи" indiewire.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, український фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва потрапив до лонг-лист кінопремії "Оскар" в номінації "Міжнародний повнометражний фільм".

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