Премія "Еммі-2019": названі перші володарі головної ТВ-нагороди світу

У ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі проходить церемонія вручення головної телевізійної премії миру "Еммі". Нею нагороджуються найкращі телевізійні програми, які вийшли в ефір в період з 1 червня 2018 по 31 травня 2019 року.

Трансляція ведеться на телеканалі Fox. (Тут ви можете докладніше прочитати про претендентів на нагороду).

Ведучі "Еммі-2019"

Премію за кращу головну чоловічу роль в комедійному серіалі отримав актор Білл Хейдер, який зіграв у серіалі "Баррі". Варто зазначити, що ця картина приносить йому Emmy другий рік поспіль.

Нагорода в номінації "Краща жіноча роль в комедійному серіалі" дісталася Фібі Уоллер-Брідж за стрічку "Гидота". Актриса заробила премію "Еммі" ще й за сценарій цього серіалу. За режисуру цього серіалу Emmy отримав Геррі Бредбір.

Тоні Шелуб

Алекс Борштейн і Тоні Шелуб

Премію за кращі ролі другого плану отримали Алекс Борштейн і Тоні Шелуб. Обидва – за роботу в серіалі "Дивовижна місіс Мейзел".

Новина оновлюється.

Як раніше писав OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеціанському кінофестивалі.

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