Головна Новини
23 вересня • оновлено в 06:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Премія "Еммі-2019": названі перші володарі головної ТВ-нагороди світу

962 Читати матеріал російською

У ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі проходить церемонія вручення головної телевізійної премії миру "Еммі". Нею нагороджуються найкращі телевізійні програми, які вийшли в ефір в період з 1 червня 2018 по 31 травня 2019 року.

Трансляція ведеться на телеканалі Fox. (Тут ви можете докладніше прочитати про претендентів на нагороду).

Ведучі "Еммі-2019"

Ведучі "Еммі-2019"

Премію за кращу головну чоловічу роль в комедійному серіалі отримав актор Білл Хейдер, який зіграв у серіалі "Баррі". Варто зазначити, що ця картина приносить йому Emmy другий рік поспіль.

Премія "Еммі-2019": названі перші володарі головної ТВ-нагороди світу
Новини
Стало відомо, який фільм може представити Україну на "Оскарі"

Нагорода в номінації "Краща жіноча роль в комедійному серіалі" дісталася Фібі Уоллер-Брідж за стрічку "Гидота". Актриса заробила премію "Еммі" ще й за сценарій цього серіалу. За режисуру цього серіалу Emmy отримав Геррі Бредбір.

Тоні Шелуб

Тоні Шелуб

Алекс Борштейн і Тоні Шелуб

Алекс Борштейн і Тоні Шелуб

Премію за кращі ролі другого плану отримали Алекс Борштейн і Тоні Шелуб. Обидва – за роботу в серіалі "Дивовижна місіс Мейзел".

Новина оновлюється.

Як раніше писав OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеціанському кінофестивалі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
США
Тег
Еммі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel