Прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда знову перенесли

Прем'єру нового фільму бондіани "Не час помирати" вкотре перенесли. Картина вийде на екрани 8 жовтня 2021 року.

Про це йдеться на офіційній сторінці франшизи в Twitter. Зазначимо, що фільм повинен був вийти навесні 2020 року, але через пандемію коронавірусу дату прем'єрного показу спочатку перенесли на листопад, а пізніше на квітень 2021-го.

"Не час помирати" вийде в прокат по всьому світу 8 жовтня 2021 року", – йдеться в описі акаунту.

Прем'єру "Не час вмирати" знову перенесли Twitter-аккаунт James Bond

Новий фільм про агента 007 Джеймса Бонда стане вже 25-м за рахунком і останньою картиною бондіани для Деніела Крейга, який виконав головну роль в п'яти частинах кінофраншизи про знаменитого агента британської розвідки. Режисером "Не час помирати" виступив Кері Фукунага.

Деніел Крейг у фільмі про Джеймса Бонда ajc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська співачка Біллі Айліш випустила кліп на пісню No Time To Die, яка стане головним саундтреком фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".