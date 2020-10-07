Прем'єру "Бетмена" та ще трьох фільмів перенесли через коронавірус

Юля Ухіна Кіно 17:20, 7.10.2020 Оновлено: 17:21, 7.10.2020

Американська кінокомпанія Warner Brothers перенесла прем'єру "Бетмена" з Робертом Паттінсоном у головній ролі на більш пізній термін через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання Variety. За словами інсайдерів, спочатку дана кінокартина мала вийти на екрани 1 жовтня 2021 року. Однак тепер реліз фільму відбудеться 4 березня 2022 року.

Кадр з фільму "Бетмен"
moviemeter.nl

З тієї ж причини були перенесені прем'єри й інших екранізацій коміксів. "Флеш" змістився з 3 червня на 4 листопада 2022 року, а сиквел "Шазама" – з 4 листопада 2022-го на 2 червня 2023 року.

Кадр з фільму "Флеш"
se7en.w

Єдиний супергеройський фільм, який перенесли на більш ранній термін – це вихід четвертої частини "Матриці" з Кіану Рівзом, який був запланований на 1 квітня 2022 року. Тепер шанувальники фільму зможуть побачити його 22 грудня 2021 року.

Кадр з фільму "Матриця"
shazoo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Warner Bros офіційно призначила популярного актора, якого мільйони фанаток полюбили як Едварда Каллена з "Сутінок", Роберта Паттінсона на роль Бетмена. Пізніше стало відомо, що зйомки фільму були припинені, оскільки Паттінсон заразився коронавірусом.

Коментувати
Кіно

Дивіться також

Учителька розповіла про нездійсненну мрію курсанта з Ан-26, батько якого загинув на Донбасі

Борщ увійде до переліку культурної спадщини України

У Нацполіції похвалилися "суперрозкриттям" злочинів

На Харківщині після скандальних концертів майже 700 осіб за добу захворіли на COVID-19

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час