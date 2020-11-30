Прем'єра серіалу "Великі Вуйки. Вдома краще": де й коли дивитися онлайн

У понеділок, 30 листопада, о 20:45 на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра другого сезону комедійного серіалу "Великі Вуйки. Вдома краще".

Так, в ньому глядачі впізнають вже улюблених героїв і побачать нових, ролі яких, зокрема, виконають популярні зірки українського шоу-бізнесу. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила пресслужба "1+1" (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

У серіалі "Великі Вуйки" гуцули з однойменного села – Іван, Штефко, Бодя і Василь Микитюк – потрапляють до Києва і відкривають для себе особливості життя найбільшого українського мегаполіса. Щоб дістатися до Міністра інфраструктури України, для отримання дозволу побудувати дорогу у своє село, вони потрапляють в найнеймовірніші ситуації, і псують життя синові одного з Вуйок і його дівчині.

За сюжетом другого сезону комедійної історії, після того, як гуцульська делегація домоглася будівництва у Великих Вуйках дороги, приватний інвестор побудував готель, і село ось-ось може стати європейським курортом. Також креативний продюсер і актор проєкту Юрій Горбунов розповів, що глядачам буде цікаво спостерігати за розвитком особистих відносин героїв.

"Несподівано будуть розвиватися відносини Ірки та Штефка, кожен з яких має непростий характер. Але особливо глядачам доведеться похвилюватися через майбутнє мого персонажа Івана і його обраниці Галини. Вони будують свою сім'ю вже у Великих Вуйках, а столичній жінці Галині до простих сільських умов потрібно ще звикнути", – заявив він.

Крім того, стало відомо, що на глядачів чекають пікантні сцени за участю Івана у виконанні Юрія Горбунова і Галини, роль якої втілила Надія Мейхер.

У другому сезону вже улюбленого глядачами комедійного серіалу "Великі Вуйки" акторами став цілий ряд українських зірок. Тіна Кароль, Лідія Таран, Влад Яма, Євген Кошовий, Юрій Ткач, Катерина Осадча, DZIDZIO (Михайло Хома) та інші відомі українці виконають ролі в нових серіях про пригоди гуцулів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Netflix відбулася прем'єра британського детектива "Енола Холмс" про 16-річну сестру Шерлока. За сюжетом вона розшукує раптово зниклу матір, а старші брати їй в цьому ніяк не допомагають і навіть намагаються перешкодити.