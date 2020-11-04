Прем'єра серіалу "Хід королеви" викликала обговорення: у чому феномен

На Netflix відбулася довгоочікувана прем'єра семисерійного серіалу "Хід королеви" (The Queen's Gambit). Екранізація роману "The Queen's Gambit" американського письменника Уолтера Тевіса про сироту з американської глибинки, яка зуміла вразити гросмейстерів з усього світу, вже підкорила багатьох глядачів.

Роль похмурого вундеркінда зіграла Аня Тейлор-Джой ( "Спліт", "Відьма", "Емма"). Роман Уолтера Тевіса адаптували для екрану співавтор "Логана" Скотт Френк і співавтор "Кон-Тікі" Аллан Скотт. Вийшов серіал в дусі їх фільмів – сумний, але надихаючий, пише Медуза (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дія неквапливого серіалу починається в середині 1950-х і триває до 1968 року. Дев'ятирічна Бет Хармон (Айла Джонстон) потрапляє в притулок після автокатастрофи, в якій загинула її мати, а сама вона якимось дивом вціліла. Поки інші вихованки готуються стати зразковими дочками в прийомних сім'ях, а потім – хорошими дружинами, Бет пропадає в підвалі у містера Шейбола (Білл Кемп) – притулкового завгоспа, що поважає віскі та шахи.

Підлітком Бет (з другої серії її грає актриса-сенсація Аня Тейлор-Джой) раптово потрапляє в сім'ю до алкозалежної домогосподарки і невдачливому комівояжеру, які давно набридли один одному, а до приймальної дитини ставляться скоріше, як вихованця.

Відбулася довгоочікувана прем'єра семисерійного серіалу "Хід королеви" Медуза

Однак, уже відкриваюча сцена серіалу дає зрозуміти, як складеться історія цієї сироти: в 20 з невеликим Бет представлятиме США на міжнародних турнірах і поставить мат латиноамериканським, європейським і радянським майстрам. Затьмарює цю казку лише одна обставина: ще в притулку Бет пристрастилася до транквілізаторів. Препарати і допомогли їй розкрити свій дар, але ця угода коштує занадто дорого.

У "Хода королеви" і його головної героїні один характер: то стрімкий, зібраний і пристрасний, то – частіше – меланхолійний, розгублений і холодний. Як і Бет, серіал має якусь таємничу і тривожну красу, яку простіше пояснити через інші сюжети. Дитинство Бет нагадує про "Мою геніальну подругу" HBO. У серіалі, спродюсованому Паоло Соррентіно, дві дівчинки дорослішали в післявоєнному Неаполі – сірому для дорослих, але яскравому для дітей. В "Ході" дві подруги мріють про втечу з притулку. Перш ніж ця історія перетвориться на трагедію на кшталт "Перерване життя" з Вайноною Райдер і Анджеліною Джолі, Бет потрапить в "нормальну" сім'ю – тільки щоб переконатися, що норма – не для неї. Потім вона відправиться з шахових турнірів по всій країні і всьому світу – і серіал візьметься розповідати про цілу епоху через одну долю з такими ж магічними припущеннями, як і в "Форрест Гамп".

Серіал "Хід королеви" викликав бурхливе обговорення Медуза

Як і в "Королеві з Катви" (знятої казкарями з "Діснея", але заснованої на реальній драмі африканської школярки, яка стала гросмейстером), пристрасть героїні до шахів дозволяє трактувати історію як феміністську. Бет зламує закритий чоловічий світ – і ставить мат тим, хто не бачив в ній рівню. Вона долає опір не тільки чоловіків, а й жінок, які вважали за краще б, щоб дівчинка і далі сиділа за задньою партою.

Доля вже дорослої героїні, на самому початку серіалу прокинулася з кимось невідомим в паризькому готелі, римується з долями двох її матерів. Рідна, рятуючись від чоловіка і самої себе, закрила очі за кермом, натиснула на газ і виїхала на зустрічну. Приймальна, чекаючи чоловіка з вічних відряджень, пристрастилася до таблеток і випивки. Одна відмовлялася грати за правилами, інша йшла їм дуже старанно. Бет врахувала помилки обох: закони шахового світу вона знає і поважає, але перед вирішальною партією не соромиться прийняти допінг.

Серіал "Хід королеви" захопив глядачів Медуза

Шахи в цій історії начебто наочна, а на ділі зовсім незбагненна система координат, в якій сходяться разом розум і почуття, містика і наука. Автор оригінальної книги Уолтер Тевіс починає роман з цитати з вірша "Водомірка" Вільяма Єйтса: "Як водомірка над гладдю озер, ковзає її думку над мовчанням". В "Захист Лужина" Володимира Набокова герой бачив шахові нотації всюди – і навіть стрибаючи в вікно, представляв вогні в будинку навпроти дошкою, партію на якій він, на жаль, програв. Серіал теж знаходить гарний образ, який раз по раз повертається до героїні: тіні від дерев на стелі в притулку перетворюються в шахові фігури.

Ще одна спритна цитата в "Ході королеви" – пеплум Генрі Костера "Плащаниця" (1953), який дивляться в кіноклубі притулку. Річард Бертон грає в ньому трибуна Марцелла Галіона, який командував розп'яттям Христа. Уже після страти римлянин виграє одяг Ісуса в кістки. А потім стає християнином і не відрікається від нової віри навіть тоді, коли Калігула загрожує йому стратою.

Поки весь притулок тремтить від цієї сцени, дев'ятирічна Бет зламує аптечку з транквілізаторами. Фанатизм є і в любові Бет до шахів; а її віра, яка долає все, – це віра в себе. Бет теж знаходить щось особливе і неземне, граючи в цю гру. А повалені в чесних поєдинках чоловіки до сьомого епізоду перетворюються в справжніх апостолів героїні – і допомагають їй здобути найголовнішу перемогу.

Серіал "Хід королеви" підкорив багатьох глядачів Медуза

При цьому серіал, як і справжні шахи, вимагає від глядача максимальної концентрації. Для аудиторії Netflix це звична праця, але деякі епізоди все одно хочеться скоротити. Іноді серіал блискуче перетворює сцени з шахами в психологічний трилер, навіть не показуючи дошку. Але частіше буксує, повільно і прискіпливо промовляючи і так зрозумілі речі про часи, в які жила Бет. Ці роз'яснення здаються недоречними і нудними, навіть якщо допустити, що "Хід королеви" знятий для підлітків. Адже головна ідея цього бунтарського серіалу про дорослішання така: якщо і потрібно читати дітям хоч якісь нотації, то вони повинні бути шаховими.

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