Прем'єра: ObozTV покаже телесеріал "Домашні вогнища"

Британський історичний телесеріал "Домашні вогнища" вийде в ефірі ObozTV. Серіал транслюватиметься по буднях, о 22:00.

Фільм охоплює історичний період, коли Англія ось-ось вступить у Другу Світову війну, що йде в повному розпалі в Європі.

Незабаром почнуться активні військові дії, а домашні вогнища, які так оберігалися, тепер ніколи не будуть такими як раніше. Матері і дружини сильно бояться за долі своїх коханих чоловіків, синів, що йдуть на фронт. У жінок складні часи, адже їхні чоловіки вирушають захищати рідні землі, і тепер вони мають розраховувати тільки на себе.

Фільм розповість глядачам про жахи, які пережило попереднє покоління. Мільйони людей віддали життя для того, щоб нащадки ніколи не дізналися, що означає війна. Але біда в тому, що в людській крові необхідність знищувати собі подібних.

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