Прем'єра нового сезону серіалу "Жіночий лікар": де дивитися всі серії

У понеділок, 4 січня, на телеканалі "Україна" о 21:00 відбудеться прем'єра п'ятого сезону популярного серіалу "Жіночий лікар". Головні ролі виконали Петро Риков і Дар'я Єгоркіна.

Так, дія знову розгортається в стінах приватної гінекологічної клініки. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Сюжет серіалу "Жіночий лікар"

Акушер-гінеколог Олександр Родіонов знову заступає на чергування. У клініку прийдуть нові співробітники: підступний кар'єрист-інвестор Ігор Гордєєв. Його плани – зламати Риту Андріївну, нову завідувачку відділення репродуктології.

Інтрига сезону – Ольга Вікторівна Ольховська. Вона матиме великий вплив не тільки на роботу клініки, а й на долю одного з головних героїв.

Петро Риков і Дар'я Єгоркіна Пресслужба каналу "Україна"

У головних ролях з'являться такі відомі актори як Дарина Легейда, Катерина Тишкевич, Павло Вишняков, Олександра Буличова, Віталіна Біблів і багато інших.

Нові актори в серіалі "Жіночий лікар" Пресслужба каналу "Україна"

Цікаві факти про кінострічку

Для зйомок було виготовлено 10 силіконових ляльок-немовлят.

На зйомках перших серій було використано 3 тисячі гумових рукавичок, одну тисячу медичних масок, перелито 30 літрів штучної крові і 200 літрів фізрозчину.

Для виготовлення накладних животів знадобилося зняти відбиток живота вагітної жінки.

В операційних кадрах використовують справжнє медичне обладнання.

Наймолодшому акторові на момент зйомки виповнилося 10 днів.

Кадр із "Жіночого лікаря" Пресслужба каналу "Україна"

П'ятий сезон серіалу "Жіночий лікар" Пресслужба каналу "Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у третьому сезоні українського серіалу "Кріпосна" зіграє російська 25-річна актриса Соня Прісс. Вона виконає в кінострічці роль головної героїні – Каті Вербицької.