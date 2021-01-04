Прем'єра нового сезону серіалу 'Жіночий лікар': де дивитися всі серії

У понеділок, 4 січня, на телеканалі "Україна" о 21:00 відбудеться прем'єра п'ятого сезону популярного серіалу "Жіночий лікар". Головні ролі виконали Петро Риков і Дар'я Єгоркіна.

Так, дія знову розгортається в стінах приватної гінекологічної клініки. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Акушер-гінеколог Олександр Родіонов знову заступає на чергування. У клініку прийдуть нові співробітники: підступний кар'єрист-інвестор Ігор Гордєєв. Його плани – зламати Риту Андріївну, нову завідувачку відділення репродуктології.

Інтрига сезону – Ольга Вікторівна Ольховська. Вона матиме великий вплив не тільки на роботу клініки, а й на долю одного з головних героїв.

У головних ролях з'являться такі відомі актори як Дарина Легейда, Катерина Тишкевич, Павло Вишняков, Олександра Буличова, Віталіна Біблів і багато інших.

Для зйомок було виготовлено 10 силіконових ляльок-немовлят.

На зйомках перших серій було використано 3 тисячі гумових рукавичок, одну тисячу медичних масок, перелито 30 літрів штучної крові і 200 літрів фізрозчину.

Для виготовлення накладних животів знадобилося зняти відбиток живота вагітної жінки.

В операційних кадрах використовують справжнє медичне обладнання.

Наймолодшому акторові на момент зйомки виповнилося 10 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у третьому сезоні українського серіалу "Кріпосна" зіграє російська 25-річна актриса Соня Прісс. Вона виконає в кінострічці роль головної героїні – Каті Вербицької.