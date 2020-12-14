Прем'єра фільму "Казка старого мельника": у чому феномен кінострічки

У четвер, 17 грудня, в кінотеатрах України вийде довгоочікуваний фільм "Казка старого мельника", режисером якого є Олександр Ітигілов. Картина знята за книгою письменника Сергія Ухачевського.

У кінострічці ролі зіграли такі відомі актори як Анна Кошмал, Ада Роговцева, Ірма Вітовська та багато інших. Про це повідомили в пресслужбі Державного агентства України з питань кіно (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо про фільм "Казка старого мельника"

Ця історія про Адама, який повертається з битви і виявляє, що його рідне місто в полоні чорних сил – вона намагається зруйнувати все хороше, що є на землі. Все, що уособлює добро, об'єднується для боротьби зі злом...

Варто зазначити, що сценарій був написаний на основі українського фольклору.

Фільм планували випустити ще в грудні 2015 року, але потім дата виходу була перенесена на 1 січня 2016 року. Згодом прем'єра планувалася на 16 квітня 2020 року, але через пандемію коронавірусу її знову перенесли на 17 грудня 2020.

Ада Роговцева у фільмі "Казка старого мельника" planetakino.ua

Список акторів, які знялися у стрічці

"Казка старого мельника" Пресслужба Державного агентства України з питань кіно

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня на Новому каналі відбудеться прем'єра другого сезону популярного серіалу про проблеми підлітків "Перші ластівки", який отримав назву "Перші ластівки. Zалежні".