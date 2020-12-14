Прем'єра фільму 'Казка старого мельника': у чому феномен кінострічки

У четвер, 17 грудня, в кінотеатрах України вийде довгоочікуваний фільм "Казка старого мельника", режисером якого є Олександр Ітигілов. Картина знята за книгою письменника Сергія Ухачевського.

У кінострічці ролі зіграли такі відомі актори як Анна Кошмал, Ада Роговцева, Ірма Вітовська та багато інших. Про це повідомили в пресслужбі Державного агентства України з питань кіно (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

Ця історія про Адама, який повертається з битви і виявляє, що його рідне місто в полоні чорних сил – вона намагається зруйнувати все хороше, що є на землі. Все, що уособлює добро, об'єднується для боротьби зі злом...

Варто зазначити, що сценарій був написаний на основі українського фольклору.

Фільм планували випустити ще в грудні 2015 року, але потім дата виходу була перенесена на 1 січня 2016 року. Згодом прем'єра планувалася на 16 квітня 2020 року, але через пандемію коронавірусу її знову перенесли на 17 грудня 2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня на Новому каналі відбудеться прем'єра другого сезону популярного серіалу про проблеми підлітків "Перші ластівки", який отримав назву "Перші ластівки. Zалежні".