Головна Новини
8 травня • оновлено в 15:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини кіно

Андрій Рушковський
Андрій Рушковський
Всі статті автора

Премьера: фильм "1945" изменит ваше представление о Второй мировой войне

22.4т
Читати матеріал російською

Коронавирус поглотил всё и в первую очередь наши мозги. Но все пройдет, как предупреждал царь Соломон. А живому обществу пристало глядеть в будущее и решать возникающие проблемы, благо их в данной ситуации навалится по горло. Но оглядываться в прошлое тоже не помешает. Все-таки опыт должен чему-то учить.

Нынче, накануне 75-летия Победы над гитлеровской коалицией во Второй мировой войне, такую возможность предоставляет украинский режиссер Игорь Кобрин со своим четырехсерийным фильмом "1945". Доверительный разговор со зрителем касается ужасов нацизма и жестокостей победителей, страданий людей и действий правителей, судеб тех, кто заказывал музыку, и тех, кто под эту музыку погибал.

Главное, что фильм заставляет думать. Предлагает зрителю объективный расклад творившегося на планете. В нем содержится обращение к людям поразмыслить о чудовищных последствиях их деятельности. Может, пора взяться за ум? Надежда, к сожалению, слишком мала. Но надежда умирает последней.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Друга світова війна" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій Рушковський Андрій Рушковський
Тема
Друга світова війна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
20
14
Смішно
103
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Для Украины, как никогда, будет фильм "2014", где будут показаны жестокости свиномых "победителей", страдания людей и действия правителей, судеб тех, кто заказывал музыку, и тех, кто под эту музыку погибал..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Очередная хрень от быд ла и для бы дла...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
8
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"жестокость победителей"? Никакая жестокость не может быть чрезмерной к тем, кто пришёл тебя уничтожить на корню, кто жег города и деревни, yбивал твоих детей и стариков
Показать комментарий полностью
Ответить
4
7
2 из 5 ответов | показать все
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Кризский Игорь, вот тебе башку то отбили на зоне...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Кризский Игорь, pots, а кто такие "рашисты"? И почему свиномые ба,нде,рлоги пришли УБИВАТЬ, ГРАБИТЬ и НАСИЛОВАТЬ в Донбасс? майд,ауны теперь не отмоются от своих преступлений перед украинским народом!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Кіно

Коронавірус. Найважливіше

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги