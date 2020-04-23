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23 квітня • оновлено в 19:40
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Повернення в легендарні 90-і: де дивитися всі серії "Мир! Дружба! Жуйка!" онлайн

1.7т
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У четвер, 23 квітня в мережі презентували молодіжний серіал "Мир! Дружба! Жуйка!" про життя в епоху 90-х.

Глядачі вже можуть побачити перші дві серії. Серіал знятий режисером Іллею Аксьоновим. OBOZREVATEL коротко розповідає про що серіал і де дивитися всі серії онлайн (щоб переглянути відео, доскролльте новину до кінця).

Серіал "Мир! Дружба! Жуйка!" (2020)

Серіал "Мир! Дружба! Жуйка!" (2020)

Кино-Театр.РУ

"Мир! Дружба! Жвачка!" 1 сезон: про що серіал

Історія розповідає про покоління підлітків 90-х. Їм усім хочеться пригод і першої закоханості, проте події, що відбуваються після розвалу СРСР, далеко не романтичні і навіть небезпечні...

Початок 90-х років. Головний герой Саня Рябінін – чотирнадцятирічний юнак. Він намагається знайти пригоди на власну голову і постійно потрапляє в усілякі халепи. Він бореться з районними хуліганами, відмовляється відвідувати музичну школу, переживає за те, що несимпатичний дівчаткам і також не розуміє, хто з дорослих для нього – приклад.

"Мир! Дружба! Жуйка!": Головні герої

"Мир! Дружба! Жуйка!": Головні герої

Кино-Театр.РУ

Його мати – продавчиня, батько – доцент, проте вони не дуже багаті, але зате чесні і принципові. Також у хлопця є дядько Алік, який пройшов афганську війну. Все це плутається з його закоханістю в дівчинку Женю, яка назавжди змінить уявлення про життя, друзів і сім'ю.

Ролі в серіалі виконали: Єгор Губарєв, Єгор Абрамов, Федір Рощин, Валентина Ляпіна, Юрій Борисов, Ксенія Каталимова, Степан Девонін, Сергій Стьопін, Андрій Харибін, Ілля Чуканов.

"Мир, дружба, жвачка!" 1 сезон: де дивитися всі серії онлайн

Чи буде телевізійний показ серіалу "Мир! Дружба! Жвачка!" – поки невідомо. Серії виходять по четвергах о 17:00 на платформі Premier з 23 квітня. Уже доступні 1 і 2 серії. Третій і четвертий епізоди будуть опубліковані 30 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії розгорівся скандал через вихід на екрани серіалу "Зулейха відкриває очі" про долю розкуркуленої і засланої до Сибіру татарської жінки, знятого за однойменною книгою Гузель Яхіної. Де дивитися всі серії "Зулейха відкриває очі" онлайн.

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Автор
Єва Романова
Теги
кіно серіал
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