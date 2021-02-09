День народження стриптизу: топ-5 спокусливих танців

9 лютого у всіх країнах світу відзначають день народження стриптизу. Свято придумали на честь дівчини Мони, яка перша наважилася публічно роздягнутися під час танцю у 1893 році. Тепер стриптиз вважається частиною масової культури і еротичним мистецтвом.

Так, у багатьох фільмах сексуальність для головної героїні – понад усе. OBOZREVATEL вирішив зібрати добірку найкращих кінострічок про стриптиз, які можуть вам сподобатися.

"Я знаю, хто вбив мене"

У центрі сюжету – історія молодої жінки Обрі Флемінг, яку викрадає серійний вбивця-садист. Дівчина, яка зуміла втекти від мучителя, приходить до тями в лікарні, починаючи переконувати оточуючих, що вона не та, за кого її всі приймають...

"Як по маслу"

Історія про дівчинку, яку удочерили в маленькому містечку на Середньому Заході, яка відкриває в собі талант вирізання скульптур з вершкового масла. На щорічному місцевому конкурсі їй доведеться позмагатися з амбітною жінкою-стриптизеркою, яка раніше не знала конкурентів у цьому ремеслі.

"Окис"

Відсидівши 25 років в'язниці, самотній постарілий злодій Джек Доені повертається в Лос-Анджелес. Він хворий на рак і хоче перед смертю розшукати свою дочку Джонні, яка ніколи не знала його. Самотня Джонні працює у неохайного Ларрі "Бархата" в нічному клубі "Дикий Бархат" стриптизеркою під псевдонімом "Скарлет". Там, у приватному "блакитному залі", вона заробляє собі гроші, які витрачає на догляд за маленьким сином, що знаходиться в лікарні в комі...

"Танець-спалах"

18-річна Олександра "Алекс" Оуенс вечорами підробляє танцівницею, але мріє стати балериною. Вдень вона зварювальниця на сталеливарному заводі в Піттсбурзі, а ввечері працює в барі Mawby's. Вона живе на переобладнаному складі зі своїм пітбулем Грантом. Вона знайома зі знаменитою балериною Ханною Лонг – її наставницею, і мріє про навчання в престижній школі танців Пенсильванської консерваторії. Однак чесна дівчина не наважується подати заяву на прийом, так як не знає, що написати про попередній танцювальний досвід...

"Танець-спалах" Кіноафіша

"Фатальна жінка"

Головна героїня, Лора Еш, беручи участь у викраденні коштовностей, обманює спільників і біжить у Париж. Там вона стикається зі схожою на неї дівчиною, яка здійснює самогубство. Лора вирішує скористатися цим і видати загиблу за себе, а себе – за неї. Їй це вдається, і через сім років вона повертається в Париж під ім'ям Лілі Уоттс, вже як дружина нового посла США у Франції. Однак її колишні спільники продовжують пошуки вкрадених коштовностей...

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