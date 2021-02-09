День народження стриптизу: топ-5 спокусливих танців
9 лютого у всіх країнах світу відзначають день народження стриптизу. Свято придумали на честь дівчини Мони, яка перша наважилася публічно роздягнутися під час танцю у 1893 році. Тепер стриптиз вважається частиною масової культури і еротичним мистецтвом.
Так, у багатьох фільмах сексуальність для головної героїні – понад усе. OBOZREVATEL вирішив зібрати добірку найкращих кінострічок про стриптиз, які можуть вам сподобатися.
"Я знаю, хто вбив мене"
У центрі сюжету – історія молодої жінки Обрі Флемінг, яку викрадає серійний вбивця-садист. Дівчина, яка зуміла втекти від мучителя, приходить до тями в лікарні, починаючи переконувати оточуючих, що вона не та, за кого її всі приймають...
"Як по маслу"
Історія про дівчинку, яку удочерили в маленькому містечку на Середньому Заході, яка відкриває в собі талант вирізання скульптур з вершкового масла. На щорічному місцевому конкурсі їй доведеться позмагатися з амбітною жінкою-стриптизеркою, яка раніше не знала конкурентів у цьому ремеслі.
"Окис"
Відсидівши 25 років в'язниці, самотній постарілий злодій Джек Доені повертається в Лос-Анджелес. Він хворий на рак і хоче перед смертю розшукати свою дочку Джонні, яка ніколи не знала його. Самотня Джонні працює у неохайного Ларрі "Бархата" в нічному клубі "Дикий Бархат" стриптизеркою під псевдонімом "Скарлет". Там, у приватному "блакитному залі", вона заробляє собі гроші, які витрачає на догляд за маленьким сином, що знаходиться в лікарні в комі...
"Танець-спалах"
18-річна Олександра "Алекс" Оуенс вечорами підробляє танцівницею, але мріє стати балериною. Вдень вона зварювальниця на сталеливарному заводі в Піттсбурзі, а ввечері працює в барі Mawby's. Вона живе на переобладнаному складі зі своїм пітбулем Грантом. Вона знайома зі знаменитою балериною Ханною Лонг – її наставницею, і мріє про навчання в престижній школі танців Пенсильванської консерваторії. Однак чесна дівчина не наважується подати заяву на прийом, так як не знає, що написати про попередній танцювальний досвід...
"Фатальна жінка"
Головна героїня, Лора Еш, беручи участь у викраденні коштовностей, обманює спільників і біжить у Париж. Там вона стикається зі схожою на неї дівчиною, яка здійснює самогубство. Лора вирішує скористатися цим і видати загиблу за себе, а себе – за неї. Їй це вдається, і через сім років вона повертається в Париж під ім'ям Лілі Уоттс, вже як дружина нового посла США у Франції. Однак її колишні спільники продовжують пошуки вкрадених коштовностей...
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