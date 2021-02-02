Популярні фільми у стилі Дня бабака: топ-10

У вівторок, 2 лютого, у світі відзначають День бабака. У це традиційне американське свято з норки випускають бабака на ім'я Філ, який повинен передбачити, коли почнеться весна.

OBOZREVATEL вирішив зібрати добірку популярних фільмів, які схожі на День бабака. Серед них безліч відомих кінострічок, які варто подивитися кожному.

День бабака (1993)

Ведучий прогнозу погоди одного з відомих американських телеканалів їде в глибинку, щоб подивитися на бабака і зняти ролик про те, як довго ще чекати весняних днів. Далі головному герою у виконанні Білла Мюррея довелося переживати цей "День бабака" знову і знову декілька разів, поки він не вирішить, що він робить не так, щоб проникнути, нарешті, у наступний день.

Дзеркало для героя

Два попаданці з Донбасу переміщаються у 8 травня 1949 року, де намагаються хоч якось налагодити життя і підправити майбутнє. Попутно винаходять найрізноманітніші способи обірвати петлю часу.

Провал у часі

Героїня змушена за короткий відрізок часу запобігти злочинові, але виходить кожен раз криво і навскіс. У стрічці грає Джеймс Белуші, найкращий у світі замінник Білла Мюррея.

Біжи, Лоло, біжи

У Лоли є тільки 20 хвилин на те, щоб врятувати життя своєму бойфренду. Він, як це і належить невдахам, будучи кур'єром у свого злісного боса прогавив сумку з його грошима. Як водиться, за гріхи чоловіків нерідко доводиться розплачуватися їх жінкам. Що і вийшло у випадку з Лолою.

Знову голий

Головний герой після власного парубочого вечора прокидається голим у ліфті з презервативом в тому місці, в якому він взагалі-то не має знаходитися у гетеросексуальних чоловіків, – це над ним так пожартував таємний заздрісник. Тепер йому потрібно дістатися через все місто на своє весілля, проте одружуватися він не зможе ще довго: знову і знову його відкидає до вихідної точки.

"Знову голий" Фільм Про

Уже вчора

Головний герой їде не на День бабака в Пенсільванію, а на Канарські острови – спостерігати за міграціями лелек, і "закільцьованим" днем виявляється не 2 лютого, а 13 серпня. Однак у іншому повторюються і сюжет, і основна думка голлівудського фільму: поки не зміниш себе і не почнеш робити добро, з нескінченного колообігу днів не вискочиш.

12:01 після півночі

Герой докопується до заборонених експериментів в області елементарних частинок – саме ці досліди і викликали до життя "закільцьований час". До того ж у пастку потрапив не тільки головний герой, але й весь світ.

В одну мить

Детектив Девід Ремсі відправляється відпочивати на яхті з дружиною і друзями, але вони таємничо зникають, а герой змушений в розслідуванні цієї таємниці повертатися до початку "тимчасової петлі".

"В одну мить" KinoLexx.ru

Трикутник

Головна героїня не тільки потрапляє в "тимчасову петлю" на якомусь таємничому океанському лайнері, але і зустрічається з альтернативними версіями самої себе.

Вихідний код

Головний герой, кожен раз переживаючи цю восьмихвилинну "тимчасову петлю", повинен запобігти терористичному акту – вибух бомби в поїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу випадково потрапила назва четвертої частини "Матриці" – ймовірно, фільм отримає назву "Воскресіння" (Resurrections).