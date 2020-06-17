Популярне шоу потрапило у скандал через епізод із Гітлером

Популярне британське шоу "Великий брат" на телеканалі Е4 випустило епізод за участі коміка Майкла Беррімора в образі Адольфа Гітлера, що викликало обурення у глядачів.

Програма "Великий брат: найкращі шоу в історії", присвячена 20-й річниці з моменту першого випуску шоу, містила добірку епізодів із різних передач, пише The Independent.

Сюди потрапило й відео з четвертого сезону, в якому брало участь кілька відомих персон, серед яких, окрім Беррімора, були також співак Піт Бернс, колишній баскетболіст Денніс Родман та інші.

Зіркам потрібно було продемонструвати здібності, пов'язані з їхніми професіями, і Майкл Беррімор вирішив зробити пародію на Адольфа Гітлера.

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Після виходу ювілейної програми в ефір Twitter був спонений гнівними коментарями від телеглядачів.

"Берімор, який грає Гітлера. Божевілля", – додав користувач @ tomstevens17.

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"Ми не будемо показувати моменти, які можуть бути погано сприйняті у 2020-му, говорили вони. І тепер показують Гітлера", – написав користувач @grantgulczynski.

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