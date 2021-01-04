Померла знаменита "дівчина Джеймса Бонда" Робертс

Американська акторка й модель Таня Робертс, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Вид на вбивство" (1985 рік, 14-я стрічка "бондіани"), померла на 66-му році життя.

Ймовірною причиною смерті є травма голови. Про це повідомляє портал TMZ із посиланням на представника акторки.

Так, за словами інсайдера, Робертс вирушила на прогулянку зі своїми собаками. Повернувшись, вона впала і серйозно травмувала голову. Жінку госпіталізували, в лікарні її під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів.

Незважаючи на зусилля лікарів, стан акторки не поліпшувався. Вона померла ввечері 3 січня. Представник Тані Робертс підкреслив, що смерть жінки ніяк не пов'язана з коронавірусом.

Зазначимо, Таня Робертс отримала широку популярність завдяки одній із головних ролей у фільмі "Вид на вбивство" 1985 року, де її партнером і виконавцем ролі Джеймса Бонда був Роджер Мур. Також акторка виконувала ролі в таких картинах, як "Шина – королева джунглів", "Повелитель звірів" і "Майже вагітна". Таня Робертс прикрашала сторінки глянцевих журналів, зокрема вона знімалася для обкладинки Playboy 1982 року.

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