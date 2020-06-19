Померла зірка саги "Володар кілець": в яких ще фільмах грав Ієн Холм

У Лондоні помер знаменитий англійський актор, володар премій BAFTA і "Тоні" Ієн Холм. Він відомий роллю Більбо Беггінса в сагах "Володар кілець" і "Хоббіт".

Крім однієї з головних ролей у "Володарі кілець", Холм зіграв ролі і в інших культових картинах. Всього в його фільмографії – більше семи десятків стрічок. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, в яких фільмах грав Ієн Холм.

"Володар кілець" і "Хоббіт"

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Кінотрилогія "Володар кілець" – знята режисером Пітером Джексоном серія з трьох пов'язаних єдиним сюжетом фільмів, є екранізацією роману однойменного роману Дж. Р. Р. Толкіна.

У трилогію входять фільми:

2001 - Володар кілець: Братерство Кільця

2002 - Володар кілець: Дві фортеці

2003 - Володар кілець: Повернення короля

"Хоббіт" є передісторією "Володаря", сага також складається з трьох частин:

"Хоббіт: Неочікувана подорож"

"Хоббіт: Пустка Смоуга"

"Хоббіт: Битва п'яти воїнств"

Ієн Холм грав роль Більбо Беггінса – поважного хоббіта з Шира, дядька Фродо, який є ключовим персонажем поряд з Більбо. Роль у фільмі "Хоббіт: Битва п'яти воїнств" стала останньою для актора.

"П'ятий елемент"

Ієн Холм у фільмі "П'ятий елемент" Filmz.ru

На землі є камені чотирьох елементів. Тільки вони можуть зупинити вселенське зло. Однак ходять чутки, що є ще і таємничий п'ятий елемент. І для збору перших чотирьох елементів і пошуку таємничої п'ятої на землю відправляють симпатичну дівчину, за сумісництвом смертельно небезпечну вбивцю.

Холм зіграв в "П'ятому елементі" роль Віто Корнеліуса – святого отця з священного ордена, здавна охороняв зброю проти зла, яка була захована на нашій планеті. Фільм вийшов в прокат в 1997 році.

"Чужий"

Ієн Холм у фільмі "Чужий" Fandom

Знаменитий на весь світ фільм 1979 року. У далекому майбутньому повертається на Землю вантажний космічний корабель і перехоплює з невідомої планети непізнаний сигнал. Екіпаж, у відповідності з основними інструкціями, зобов'язаний знайти і дослідити джерело сигналу. Опинившись на планеті, астронавти всюди виявляють непізнані предмети, з вигляду нагадують гігантські кокони.

Іен Холм зіграв головну роль – робота-андроїда Еша, який займав посаду наукового співробітника на космічному буксирі. Був призначений на судно перед початком рейсу, під час якого буксир був знищений.

"Післязавтра"

Американський апокаліптичний фільм 2004 року, режисера Роланда Еммеріха. Знятий на основі книги Вітлі Стрібері і Арта Белла "Прийдешня всесвітня надбуря".

За сюжетом, земля поступово зазнає змін. Кліматичні пояси потроху змінюють свої координати, і там де була посуха, наступають проливні дощі, а де вічно стояли льодовики – все починає танути і утворювати "велику" воду. Вчені-кліматологи можуть попередити про настання катастрофи. Але змінити щось, або провести будь-які розрахунки на користь своєї країни – це їм не під силу.

Ієн Холм зіграв роль професора Террі Репсона.

"Бразилія"

Сюжет фільму "Бразилія" (1985 рік) розгортається десь в XX столітті в антиутопічній країні, суспільство якої скувала тотальна бюрократія.

Головний герой Сем Лаурі цілком задоволений своїм життям, йому подобєається робота дрібного клерка і він згоден миритися з необлаштованістю власнлшл побуту всупереч волі матері, що входить в еліту системи. Але раптово він зустрічає дівчину, яку постійно бачить у своїх снах. Заради того, щоб знову зустріти її, він вирішується змінити роботу. Холм зіграв у фільмі роль містера Курцман керівника Сема.

Відзначимо, Ієн Холм помер на 89-му році життя в одній з лікарень Лондона. Він боровся з хворобою Паркінсона.

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