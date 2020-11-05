Померла актриса з "Титаніка", яка зіграла культову сцену про катастрофу

У Лос-Анджелесі померла американська актриса Ельза Рейвен. Їй був 91 рік.

Ельза відома по запам'ятовуючим ролям у фільмах "Титанік", "Назад в майбутнє", "Жах Амітівілля", пише видання "Deadline".

Як стало відомо, жінка померла у себе вдома. У неї не було власних дітей, проте у Ельзи залишилося 15 племінників і племінниць.

Померла американська актриса Ельза Рейвен Факти

Варто відзначити, що в популярній картині Джеймса Камерона "Титанік" Ельза зіграла роль реальної героїні Іди Штраус – дружини співвласника універмагу "Macy's" Ісидора Штрауса. Вона була однією з чотирьох пасажирок першого класу, яким не вдалося врятуватися. Жінка відмовилася сідати в шлюпку, вважаючи за краще піти стопами чоловіка, що залишився на "Титаніку".

"Ми завжди були разом, разом і помремо", – сказала вона. Сцена за участю персонажа Рейвен стала однією з найбільш несамовитих у фільмі: літнє подружжя, обійнявшись, лежать на ліжку – в той час, як їх каюту на потопаючому судні заливає вода.

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