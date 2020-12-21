Померла актриса серіалів "Шерлок" та "Корона" Розалінд Найт

Популярна британська актриса Розалінд Найт, яка знімалася в серіалах "Корона", "Шерлок", "Пригоди Шерлока Холмса" та інших, померла на 88-му році життя.

Дочки Найт підтвердили новину про смерть актриси, причин вони не назвали. Про це пише видання Metro.

Розалінд Найт стала відомою в 1950-х роках, коли знялася в серії популярних комедійних фільмів "Так тримати...". Вона також грала ролі у відомих британських телесеріалах, серед яких – "Вулиця Коронації", "Пуаро Агати Крісті", "Міс Марпл Агати Крісті".

Крім цього, Найт знімалася в двох серіалах про детектива Шерлока Холмса: "Пригоди Шерлока Холмса" 1980-х років і "Шерлок" з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Також вона зіграла в стрічці "Корона" роль свекрухи королеви Єлизавети II, принцеси Аліси Баттенбергської.

Фільмографія Розалінд Найт налічує більше трьох десятків робіт. Крім зйомок у кіно і на телебаченні актриса також грала в театральних постановках.

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