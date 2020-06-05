Помер легендарний актор СРСР Михайло Кокшенов

Єва Романова Кіно 13:33, 5.06.2020 Оновлено: 13:42, 5.06.2020

У Росії 5 червня на 83-му році життя помер відомий радянський актор Михайло Кокшенов.

Артист тривалий час лікувався в реабілітаційному центрі Підмосков'я. Про його смерть повідомила поетеса Любов Воропаєва на особистій сторінці в Facebook.

Михайло Кокшенов
Вечерняя Москва

Останні півроку актор боровся з важкою хворобою.

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