Помер зірка серіалу "Вічний поклик" Микола Іванов

У п'ятницю, 11 грудня помер російський актор, зірка серіалів "Вічний поклик" і "Вербна неділя" Микола Іванов.

Народному артисту РФ було 77 років. Причина смерті – серцева недостатність, пише РІА ФАН.

Микола Іванов – відомий радянський актор театру і кіно. Народився 1943 року в Ленінградській області. У кіно він почав зніматися з 1960 року, остання стрічка з його участю вийшла на екрани 2018 року.

Микола Іванов помер від серцевої недостатності. RT

На рахунку артиста – більш ніж 80 ролей у кіно і на телебаченні. Глядачам артист знайомий за ролями у таких стрічках, як "Вічний поклик", "Росія молода", "Вербна неділя", "Дві стріли", "Зустрінемось у метро", "Вулиці розбитих ліхтарів" та інших. Паралельно зі зйомками в кіно, Іванов був одним із провідних акторів ТЮГу в Санкт-Петербурзі.

Іванов є володарем низки премій і нагород у СРСР та РФ. Зокрема, за роль у телесеріалі "Вічний поклик" він отримав Державну премію Радянського Союзу, а також актор нагороджений Орденом дружби (2003 рік).

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